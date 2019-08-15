саша написав:abc111https://www.facebook.com/groups/vtbvklad/ ИГ вкладчиков ВТБ обратилась к Дубинскому, Портнову, издание Страна с просьбой привлечь внимание и разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку??? прокуратура также считают незаконным отчуждение ее на баланс ВТБ служебными лицами Банка Форум 26.12.16, чем нанесли ущерб банку Форум. Прокуратура проснулась только сейчас подозрительно,там замешан и нач. водной полиции,и т.д. Знающие форумчане,Какая перспектива возврата Баккары юристами ВТБ? Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?
Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность, пусть это офисное помещение и в четыре раза меньше по площади чем офис Имексбанка в Одессе который фонд выставил на торги за 315,47 млн грн. но это помещение ВТБ находится в гораздо лучшем месте в Одессе в самом центре и центре офисных зданий чем офис Имекса который по сравнению с офисом ВТБ находится на отшибе. Помещение ВТБ на Греческой, 5, меньше, легче продать и оно в гораздо лучшем месте находится чем офис Имекса, думаю оно минимум за сотку если не больше миллионов грн. могло бы уйти на ура, а вырученные деньги выплатить кредиторам ВТБ.....но чето фонд не парится в плане возврата ВТБ этого помещения, наверное там откатов или власти/влияния хватило и на чинуш ВТБ и на чиновников фонда
3xXxКак Вы оцениваете вероятность возврата этого помещения на Греческой в Одессе? Помогут ли тут затяжные суды, если вдруг ликвидатор инициирует возврат или все уже перепродано и безнадежно? Делает что-либо ликвидатор по возврату на данный момент? надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ. Все вкладчики ВТБ были бы благодарны за инициативу и любые шаги в общем деле, приближающие возврат вкладов.
саша написав:3xXxКак Вы оцениваете вероятность возврата этого помещения на Греческой в Одессе? Помогут ли тут затяжные суды, если вдруг ликвидатор инициирует возврат или все уже перепродано и безнадежно? Делает что-либо ликвидатор по возврату на данный момент? надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ. Все вкладчики ВТБ были бы благодарны за инициативу и любые шаги в общем деле, приближающие возврат вкладов.
Я не юрист и оценивать не могу, просто мне вся эта ситуация с отчуждением от ВТБ этого помещения кажется очень мытной, сначала банк выиграл суд, а потом фактически отказывается от судебной защиты этой собственности как так то, за какие такие коврижки непонятно, что то тут нечисто явно
саша написав:как узнать (заставить отчитаться ) у фонда про судьбу 249 млн?
Придется уточнять, поскольку может оказаться, что эта разница ушла в счет погашения кредитов НБУ, Минфина и процентов по ним, о чем отчитался господин Ворушилин перед своим увольнением.
саша написав:разобраться с БЕСПРЕДЕЛОМ прокуратуры и иже с ними, к-рые считают Баккару вещественным доказательством по делу 757/15938/14-к от13.06.14г, когда на БАККАРУ был наложен АРЕСТ. ....Интересно это дело также СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ,иначе как арестованное имущество 26.12.16 было передано ВТБ банку
И действительно, посмотрел еще раз на определение о наложении ареста на Баккару, а оно от 13 июня 2014 года, а в реестр внесено только в декабре 2015 года: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54244521 При этом никаких иных решений, кроме ареста Баккары, в этом деле нет. Также настораживает личность судьи Волковой, которая в это же время отстранялась от правосудия и потом была уволена. Похоже, что это та же схема, что и в Днепре с квартирами, да и в Киеве осуществляется, когда поддельные судебные решения провозглашаются от имени судей, которые уволены. Хотя ВТБ сам виноват, поскольку, будучи обеспеченным кредитором, вместо денег от ее продажи банком "Форум" взял ее на баланс. Наконец, о перспективах ее "возврата" ВТБ говорить сложно, поскольку ее у него никто еще не забирал, а арест автоматически снят с введением временной администрации и началом ликвидации.
саша написав:Какая перспектива благоприятного исхода участка Лагерного поля в Николаеве?
Сложно сказать, так как после решения Верховного Суда о хозяйственной юрисдикции спора там есть только определение Хозяйственного суда Николаевской области о назначении рассмотрения дела на 3 октября 2019 года в подготовительном заседании: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83981119 Но юридически этот участок пока находится на балансе ВТБ и его оппонент по сути спор не выиграл, а его жалоба была удовлетворена лишь в части юрисдикции спора, но не по сути.
саша написав:Может кто знает,Почему не выставляются нежилые помещения на улицах Глибочинська, Ивана Федорова, Драгомирова ???
Если это Киев, то что там у ВТБ находится и откуда взята эта информация ( с поправкой если в Киеве, то улица Глубочицкая)? Я только вижу, что в Днепре по нежилому помещению на улице Яворницкого провели четверо безрезультатных торгов и на этом все закончилось: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
3xXx написав:Интересно, а фонд не хочет вернуть ВТБ его офисное помещение на Греческой, 5 в Одессе, которое было отчуждено служебными лицами ВТБ Банка по мутной схеме когда ВТБ выиграл суд и ему постановили вернуть это помещение, а потом ВТБ сам отказался от него/выигранного суда и не стал защищать свою собственность
А куда одессит Михалыч подевался? Из этого решения апелляционного суда видно, что ВТБ лишь отказался от иска по выселению арендаторов и взысканию с них долга: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76414698 Но право собственности на помещение по Греческой, 5 за ВТБ в этом деле не оспаривалось и было признано судами. Может ВТБ после этого, до введения ВА, продал это помещение, поскольку в гугле я вижу, что вроде-бы там сейчас размещается уже Коммерческий индустриальный банк и другие арендаторы, которые прямо не связаны с этим судебным спором.
саша написав:надо бы , чтобы ИГ и неравнодушные кредиторы с Киева сделала юридически грамотный контрольный запрос а также на личном приеме ликвидатору, фонду по всем интересующим нас вопросам , в том числе и по вопросу возврата офиса на Греческой в Одессе, принадлежащий ВТБ.
Ну это можно сделать после предварительного уточнения всей информации, особенно по Греческой, 5 в Одессе (Михалыч или 3xXx) и Глубочицкой, Федорова, Драгомирова в Киеве (Саша).
Igneus СПАСИБО Вам огромное в очередной раз за все разъяснения и помощь в изучении ситуации ! В презентации Фонда на сайте была инфо об основном имуществе ВТБ , где и была указаны эти нежилые помещения в Киеве , среди прочих .,к-рые не выставлялись на торги почему-то http://www.fg.gov.ua/images/docs/presentation/ФГВФО_нерухомість_на_балансі_банків_фінал.pdf 2. Все же судьба 249 млн очень интересует,она огромна и навряд ли фонд пустил ее на погашение своей задолженности в таком размере - ведь это около 25 % от всей вырученной суммы? если бы Вы могли выяснить это у фонда и ликвидатора.
Востаннє редагувалось саша в Вів 17 вер, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Igneus При этом непонятно, почему Фонд перед этим половину этих таунхаузов, а именно 11, перевел с английского аукциона на голландский и назначил их на 3 октября: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3 может из-за сильно завышенной цены на кв-ру и плохого кач-ва дебет. задолженность или хотят в одни торги все продать, не проходя многонедельные уценки?
саша написав:Igneus СПАСИБО Вам огромное в очередной раз за все разъяснения и помощь в изучении ситуации ! В презентации Фонда на сайте была инфо об основном имуществе ВТБ , где и была указаны эти нежилые помещения в Киеве , среди прочих .,к-рые не выставлялись на торги почему-то http://www.fg.gov.ua/images/docs/presentation/ФГВФО_нерухомість_на_балансі_банків_фінал.pdf
Похоже, что я заработался, поскольку эта презентация у меня есть, ссылку на нее я сам тут выкладывал, но о ней забыл. А по сути, к сожалению, три объекта на Федорова, Глубочицкой, Драгомирова похоже не являются собственностью ВТБ, так как под его объектами ссылка на Сергея Литовченко, а в этих трех случаях ссылка на Елену Вертебу ( банк Дельта).
Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються: - НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации.... получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки
Igneus Все же судьба 249 млн очень интересует,она огромна и навряд ли фонд пустил ее на погашение своей задолженности в таком размере - ведь это около 25 % от всей вырученной суммы? если бы Вы могли выяснить это у фонда и ликвидатора. 2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда?