Додано: Вів 17 вер, 2019 20:09

саша написав: Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються:

- НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации....

получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються:- НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации....получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки

Богатство приобретается неправедным путем и для этого, в частности, используются. Банкротство банков - это вид управляемого кризиса. Есть такая пословица:. И хотя в Украине закон называется, его используют прежде всего для отбора собственности у физических лиц. Поэтому о человечности и морали тут речь явно не идет и Вам не стоит проявлять слабость, упоминая об этих качествах.Ну а ЗАКОН, в том числе и эту политику Фонда об очередности продажи активов, будем поворачивать против наших оппонентов, кем бы они не были, дискредитируя их на их же ошибках. Тем более, что Фонд сам ее принял, а поскольку его юристы опыта работы с Евросудом явно не имеют и поэтому не знают, что тот смотрит не только на содержание закона, но и на его, то на такое его отношение к вкладчикам будем отвечать ему