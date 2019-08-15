саша написав:Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються:
- НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации....
получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки
Богатство приобретается неправедным путем и для этого, в частности, используются управляемые кризисы. Банкротство банков - это вид управляемого кризиса. Есть такая пословица: "Своим все - чужим закон". И хотя в Украине закон называется "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", его используют прежде всего для отбора собственности у физических лиц. Поэтому о человечности и морали тут речь явно не идет и Вам не стоит проявлять слабость, упоминая об этих качествах.
Ну а ЗАКОН, в том числе и эту политику Фонда об очередности продажи активов, будем поворачивать против наших оппонентов, кем бы они не были, дискредитируя их на их же ошибках. Тем более, что Фонд сам ее принял, а поскольку его юристы опыта работы с Евросудом явно не имеют и поэтому не знают, что тот смотрит не только на содержание закона, но и на его качество (доступность, четкость, предсказуемость применения), то на такое его отношение к вкладчикам будем отвечать ему взаимностью.