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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1693169416951696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:09

  саша написав:Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються:
- НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации....
получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки

Богатство приобретается неправедным путем и для этого, в частности, используются управляемые кризисы. Банкротство банков - это вид управляемого кризиса. Есть такая пословица: "Своим все - чужим закон". И хотя в Украине закон называется "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", его используют прежде всего для отбора собственности у физических лиц. Поэтому о человечности и морали тут речь явно не идет и Вам не стоит проявлять слабость, упоминая об этих качествах.
Ну а ЗАКОН, в том числе и эту политику Фонда об очередности продажи активов, будем поворачивать против наших оппонентов, кем бы они не были, дискредитируя их на их же ошибках. Тем более, что Фонд сам ее принял, а поскольку его юристы опыта работы с Евросудом явно не имеют и поэтому не знают, что тот смотрит не только на содержание закона, но и на его качество (доступность, четкость, предсказуемость применения), то на такое его отношение к вкладчикам будем отвечать ему взаимностью.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда?

Я пока с политикой продаж активов Фондом толком не разбирался, поскольку только нашел ее после того, как Фонд сообщил, без ссылок на нее, что будет продавать ГО ВТБ в третью очередь. Но в ближайшее время я ею и, возможно, судебной практикой по ней, если она есть, займусь.
Предварительно могу лишь предположить, что все активы, которые неоднократно выставлялись на торги и не были проданы, будут объединяться в пулы и выставляться на торги с максимальным дисконтом, как говорится, "с молотка", лишь бы продать. У ВТБ в эти пулы пойдут, вероятно, права требования по многим из его бездарно розданных кредитов, которые не обслуживаются, а их на сумму около 18,5 млрд.грн., и только около 3,3 млрд.грн. из них обслуживаются, поскольку недвижимость (жилую, нежилую, землю) должны распродать если и с дисконтом, то он вероятно не будет превышать 50%-70%.

Кстати, первый пул активов ВТБ, в основном из прав требований по кредитным договорам и дебиторской задолженности, выставлен на продажу 19 сентября 2019 года за 2 845 903,37 грн.: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
Посмотрим, какой дисконт там будет.

Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно:
сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. :D :evil:
Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту!
Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.
Igneus
 
Повідомлень: 199
З нами з: 29.08.18
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:12

Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно:
сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. :D :evil:
Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту!
Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.[/quote]



....не, ну а что, ВнешТоргБанк Раиси.....с мировым именем, с филиалами по Всему шарику....самые ликвидные залоги....

Повторю свой вопросик, кто из кредиторов ВТБ , на сегодня вход в инициативную группу ,которая может посещать фонд гарантування, и где можно ознакомиться с результатами этих плодотворных встреч???
abc111
 
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