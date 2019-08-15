Додано: Вів 17 вер, 2019 20:36

саша написав: 2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда? 2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда?

Я пока с политикой продаж активов Фондом толком не разбирался, поскольку только нашел ее после того, как Фонд сообщил, без ссылок на нее, что будет продавать ГО ВТБ в третью очередь. Но в ближайшее время я ею и, возможно, судебной практикой по ней, если она есть, займусь.Предварительно могу лишь предположить, что все активы, которые неоднократно выставлялись на торги и не были проданы, будут объединяться ви выставляться на торги с максимальным дисконтом, как говорится, "с молотка", лишь бы продать. У ВТБ в эти пулы пойдут, вероятно, права требования по многим из, и только около, поскольку недвижимость (жилую, нежилую, землю) должны распродать если и с дисконтом, то он вероятно не будет превышать 50%-70%.Кстати, первый пул активов ВТБ, в основном из прав требований по кредитным договорам и дебиторской задолженности, выставлен на продажу 19 сентября 2019 года заПосмотрим, какой дисконт там будет.Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору, заключенным с юридическим лицом, а именно:Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту!Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.