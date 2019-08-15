саша написав:Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються: - НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации.... получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки
Богатство приобретается неправедным путем и для этого, в частности, используются управляемые кризисы. Банкротство банков - это вид управляемого кризиса. Есть такая пословица: "Своим все - чужим закон". И хотя в Украине закон называется "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", его используют прежде всего для отбора собственности у физических лиц. Поэтому о человечности и морали тут речь явно не идет и Вам не стоит проявлять слабость, упоминая об этих качествах. Ну а ЗАКОН, в том числе и эту политику Фонда об очередности продажи активов, будем поворачивать против наших оппонентов, кем бы они не были, дискредитируя их на их же ошибках. Тем более, что Фонд сам ее принял, а поскольку его юристы опыта работы с Евросудом явно не имеют и поэтому не знают, что тот смотрит не только на содержание закона, но и на его качество (доступность, четкость, предсказуемость применения), то на такое его отношение к вкладчикам будем отвечать ему взаимностью.
саша написав:2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда?
Я пока с политикой продаж активов Фондом толком не разбирался, поскольку только нашел ее после того, как Фонд сообщил, без ссылок на нее, что будет продавать ГО ВТБ в третью очередь. Но в ближайшее время я ею и, возможно, судебной практикой по ней, если она есть, займусь. Предварительно могу лишь предположить, что все активы, которые неоднократно выставлялись на торги и не были проданы, будут объединяться в пулы и выставляться на торги с максимальным дисконтом, как говорится, "с молотка", лишь бы продать. У ВТБ в эти пулы пойдут, вероятно, права требования по многим из его бездарно розданных кредитов, которые не обслуживаются, а их на сумму около 18,5 млрд.грн., и только около 3,3 млрд.грн. из них обслуживаются, поскольку недвижимость (жилую, нежилую, землю) должны распродать если и с дисконтом, то он вероятно не будет превышать 50%-70%.
Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно: сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту! Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.
Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно: сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту! Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.[/quote]
....не, ну а что, ВнешТоргБанк Раиси.....с мировым именем, с филиалами по Всему шарику....самые ликвидные залоги....
Повторю свой вопросик, кто из кредиторов ВТБ , на сегодня вход в инициативную группу ,которая может посещать фонд гарантування, и где можно ознакомиться с результатами этих плодотворных встреч???
abc111 как минимум,они периодически коллективно подают везде запросы, среди них есть пострадавшие 7 очереди и ,. 3 в банке сказали, что инфо на сайте фонда,надходження до банку есть уже той суммой, к-рая реально поступила на счет. а витрати - только те , к-рые указаны. Ничего более, (проценты минфину и т.д.) с надходжень ВТБ не платится. По перспективам судебных дел инфо нет. По вопросу быстрейшей продажи ГО ВТБ сказали обращаться в Фонд , а не в банк. По вопросам быстрейшего распродажи кредитного портфеля- сказали, что затягивать не будут, вроде бы планируют пулами продавать.Может кто-то еще из вкладчиков сможет что-то узнать и немного "подогнать " Фонд, банк.
Востаннє редагувалось саша в Чет 19 вер, 2019 18:10, всього редагувалось 2 разів.
саша написав:abc111 как минимум,они периодически коллективно подают везде запросы, среди них есть пострадавшие 7 очереди и ,например, инфо по Баккаре у них инсайдерская. 2 форумчанин rsq вроде бы был на приемах у ликвидатора. 3 в банке сказали, что инфо на сайте фонда,надходження до банку есть уже той суммой, к-рая реально поступила на счет. а витрати - только те , к-рые указаны. Ничего более, (проценты минфину и т.д.) с надходжень ВТБ не платится. По перспективам судебных дел инфо нет. По вопросу быстрейшей продажи ГО ВТБ сказали обращаться в Фонд , а не в банк. По вопросам быстрейшего распродажи кредитного портфеля- сказали, что затягивать не будут, вроде бы планируют пулами продавать.Может кто-то еще из вкладчиков сможет что-то узнать и немного "подогнать " Фонд, банк.
..я почему задал такой вопрос, ранее выкладывал пост по дельте, там создана инициативная группа, которая вхожа в кабинет главы фонда, и периодически бывает на их заседания...,думал, что и по ВТБ создано что то аналогичное....
Наконец-то выставили на торги черкасский Экватор. На 03.10.19 при стартовой цене 98.7 млн. Последний раз торги по нему не состоялись 12.08.19 при стартовой цене 109.7 млн. Новое решение об утверждении условий продажи Фонд принял аж через месяц, 12.09.19. А первые торги по нему назначил ещё через три недели. Похоже, что турборежим включается только в парламенте и только у "Слуги народа" . А ворушилинцы-рекрутовцы не спешат, ох, не спешат...
[b]abc111[/b слишком большой активности у вкладчиков ВТБ нет и это может быть причиной затягивания продаж ликвидатором и фондом, когда нет контроля никакого и расплаты за нарушения - пофигизм и беспредел возрастает