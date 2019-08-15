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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18
Andreww написав:
Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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hhaqualung4_hh
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15
hhaqualung4_hh написав: Andreww написав:
Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
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sens
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