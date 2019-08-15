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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1694169516961697

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18

  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15

  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
саша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22

  саша написав:
  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
sens
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