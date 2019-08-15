Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25

sens написав: sens написав: hhaqualung4_hh написав: Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко) уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко) Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли? Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.