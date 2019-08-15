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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18
Andreww написав:
Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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hhaqualung4_hh
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15
hhaqualung4_hh написав: Andreww написав:
Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56
sens написав: hhaqualung4_hh написав: Andreww написав:
Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
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саша
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22
саша написав: sens написав: hhaqualung4_hh написав:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...
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ТЕА
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18
sens написав: hhaqualung4_hh написав:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...
[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25
sens написав: sens написав: hhaqualung4_hh написав:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...
[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.
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саша
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