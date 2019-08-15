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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18

  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15

  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
саша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22

  саша написав:
  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25

  sens написав:
  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Харьковский Мегамол снова не продали.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-13-000009-b
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:13

Есть первый миллиард ("грязными")!!!

После подписания сегодня договора купли-продажи земельного участка на Французском бульваре в Одессе общая сумма проданных (и закрытых деньгами) активов банка наконец-то перевалила через 1 млрд.грн.
На сегодня на накопительный счёт ВТБ поступило 1 005 711 466.92 от реализации 143 объектов. С учётом пока ещё не закрытых сделок на сумму чуть больше 100 млн.грн., сегодняшних продаж 5 объектов на сумму минимум 19,4 млн.грн., других поступлений (погашение кредитов, аренда) и за вычетом выплат 1-3 очереди, выплат обеспеченному кредитору ТАСу, фондовской комиссии 6% и фактических расходов (задекларированных: за период ВА + 1-е полугодие и прогнозируемых: за 3-й квартал) всё равно кредиторы 4-й очереди остаются в твёрдом плюсе в районе 20-30 млн.грн. И до конца сентября эта сумма ещё может существенно увеличиться (куча уже дисконтированных земельных участков, очередные 4 таунхауса на Метрологической и др.).
Так что, господа, дело пахнет первыми выплатами (естественно, после завершения всех сделок и опубликования полной отчётности за 3-й квартал, которая появится в открытом доступе не позже середины ноября).
Ну и, конечно, не забываем о самых ожидаемых событиях октября - продаже харьковского Магеллана (ближайшие торги 01/10/2019) и черкасского Экватора (ближайшие торги 03/10/2019). Там уже дело почти дошло до сумм, предлагавшихся в декабре не очень-то щедрым ТАСом. Так что продажа явно не за горами (тьфу-тьфу-тьфу!!!).
Doubting Thomas
 
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