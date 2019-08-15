Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18
Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... [/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... [/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Харьковский Мегамол снова не продали.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:13
Есть первый миллиард ("грязными")!!!
После подписания сегодня договора купли-продажи земельного участка на Французском бульваре в Одессе общая сумма проданных (и закрытых деньгами) активов банка наконец-то перевалила через 1 млрд.грн.
На сегодня на накопительный счёт ВТБ поступило 1 005 711 466.92 от реализации 143 объектов. С учётом пока ещё не закрытых сделок на сумму чуть больше 100 млн.грн., сегодняшних продаж 5 объектов на сумму минимум 19,4 млн.грн., других поступлений (погашение кредитов, аренда) и за вычетом выплат 1-3 очереди, выплат обеспеченному кредитору ТАСу, фондовской комиссии 6% и фактических расходов (задекларированных: за период ВА + 1-е полугодие и прогнозируемых: за 3-й квартал) всё равно кредиторы 4-й очереди остаются в твёрдом плюсе в районе 20-30 млн.грн. И до конца сентября эта сумма ещё может существенно увеличиться (куча уже дисконтированных земельных участков, очередные 4 таунхауса на Метрологической и др.).
Так что, господа, дело пахнет первыми выплатами (естественно, после завершения всех сделок и опубликования полной отчётности за 3-й квартал, которая появится в открытом доступе не позже середины ноября).
Ну и, конечно, не забываем о самых ожидаемых событиях октября - продаже харьковского Магеллана (ближайшие торги 01/10/2019) и черкасского Экватора (ближайшие торги 03/10/2019). Там уже дело почти дошло до сумм, предлагавшихся в декабре не очень-то щедрым ТАСом. Так что продажа явно не за горами (тьфу-тьфу-тьфу!!!).
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