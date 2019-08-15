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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18

  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15

  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:
  Andreww написав:Получается, что если ГО продадут только в 3й очереди, то сидеть вкладчикам 4й очереди еще 2-3 года? Мдя, как-то неутешительно получается.


Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
саша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22

  саша написав:
  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18

  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25

  sens написав:
  sens написав:
  hhaqualung4_hh написав:Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?

а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... :mrgreen:[/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Харьковский Мегамол снова не продали.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-13-000009-b
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:13

Есть первый миллиард ("грязными")!!!

После подписания сегодня договора купли-продажи земельного участка на Французском бульваре в Одессе общая сумма проданных (и закрытых деньгами) активов банка наконец-то перевалила через 1 млрд.грн.
На сегодня на накопительный счёт ВТБ от реализации 143 объектов поступило 1 005 711 466.92.
С учётом пока ещё не закрытых сделок на сумму чуть больше 100 млн.грн., сегодняшних продаж 5 объектов на сумму минимум 19,4 млн.грн., других поступлений (погашение кредитов, аренда) и за вычетом выплат 1-3 очереди, выплат обеспеченному кредитору ТАСу, фондовской комиссии 6% и фактических расходов (задекларированных: за период ВА + 1-е полугодие и прогнозируемых: за 3-й квартал) всё равно кредиторы 4-й очереди остаются в твёрдом плюсе в районе 20-30 млн.грн. И до конца сентября эта сумма ещё может существенно увеличиться (куча уже дисконтированных земельных участков, очередные 4 таунхауса на Метрологической и др.).
Так что, господа, дело пахнет первыми выплатами (естественно, после завершения всех сделок и опубликования полной отчётности за 3-й квартал, которая появится в открытом доступе не позже середины ноября).
Ну и, конечно, не забываем о самых ожидаемых событиях октября - продаже харьковского Магеллана (ближайшие торги 01/10/2019) и черкасского Экватора (ближайшие торги 03/10/2019). Там уже дело почти дошло до сумм, предлагавшихся в декабре не очень-то щедрым ТАСом. Так что продажа явно не за горами (тьфу-тьфу-тьфу!!!).
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:16

  саша написав:слишком большой активности у вкладчиков ВТБ нет и это может быть причиной затягивания продаж ликвидатором и фондом

А куда ликвидатору и фонду торопиться, если "Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ліквідація вводиться на термін п'ять років".
После чего "Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними".
Шах и мат!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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