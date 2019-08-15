Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:18
Додано: Суб 21 вер, 2019 10:15
уже писали - ва ввели когда зеленый был по 27, если выдадут хоть через год но дадут окупиться по 23)))) ,то будет мега Профит ,шерифко)
никому не верю
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:56
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?...
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:18
Вы думаете дело идет к понижению курса доллара в следующем году? В связи с открытием рынка земли?[/quote]
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... [/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза
никому не верю
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25
а вас не смущает что в бюджет заложили по 28?... [/quote] меня смущает доллар , который за пять лет подорожал в три раза[/quote] вполне может быть, что кукловоды разной масти путем многолетних махинаций и внушений могут всеми способами обосновывать выдуманный с головы высокий курс дол/грн, и вещать, что будет только дорожать, чтобы втюхивать дорогой товар- доллар по спекулятивной цене.Так как в 15 г порошенко закатывал глаза и вопил, что 12 грн/ дол - это безумно дорого - он специально вводил в заблуждение, чтобы народ не брал дол, но его гоп компания знала , что проведут массивную спекуляцию- игру на повышение, а сейчас может быть все наоборот, на фоне слухов на повышение, могут организовать понижение дол/грн. Найдут обоснование на любое движение.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Харьковский Мегамол снова не продали.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:13
Есть первый миллиард ("грязными")!!!
После подписания сегодня договора купли-продажи земельного участка на Французском бульваре в Одессе общая сумма проданных (и закрытых деньгами) активов банка наконец-то перевалила через 1 млрд.грн.
На сегодня на накопительный счёт ВТБ от реализации 143 объектов поступило 1 005 711 466.92.
С учётом пока ещё не закрытых сделок на сумму чуть больше 100 млн.грн., сегодняшних продаж 5 объектов на сумму минимум 19,4 млн.грн., других поступлений (погашение кредитов, аренда) и за вычетом выплат 1-3 очереди, выплат обеспеченному кредитору ТАСу, фондовской комиссии 6% и фактических расходов (задекларированных: за период ВА + 1-е полугодие и прогнозируемых: за 3-й квартал) всё равно кредиторы 4-й очереди остаются в твёрдом плюсе в районе 20-30 млн.грн. И до конца сентября эта сумма ещё может существенно увеличиться (куча уже дисконтированных земельных участков, очередные 4 таунхауса на Метрологической и др.).
Так что, господа, дело пахнет первыми выплатами (естественно, после завершения всех сделок и опубликования полной отчётности за 3-й квартал, которая появится в открытом доступе не позже середины ноября).
Ну и, конечно, не забываем о самых ожидаемых событиях октября - продаже харьковского Магеллана (ближайшие торги 01/10/2019) и черкасского Экватора (ближайшие торги 03/10/2019). Там уже дело почти дошло до сумм, предлагавшихся в декабре не очень-то щедрым ТАСом. Так что продажа явно не за горами (тьфу-тьфу-тьфу!!!).
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:16
А куда ликвидатору и фонду торопиться, если "Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ліквідація вводиться на термін п'ять років".
После чего "Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними".
Шах и мат!
Жадность и Отвага!
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