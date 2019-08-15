Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:39
В державі, яка визнала верховенство права (ст. 8 Конституції), це повинно було автоматично нею зроблено до червня 2019 року (ст. 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень").
В державі, яка лише на словах задекларувала верховенство права, це може бути пізніше, і не автоматично, а примусово:
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