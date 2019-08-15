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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1695169616971698

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:933 млн. грн. для 4-ой очереди хватит

Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:933 млн. грн. для 4-ой очереди хватит

Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?

В державі, яка визнала верховенство права (ст. 8 Конституції), це повинно було автоматично нею зроблено до червня 2019 року (ст. 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень").
В державі, яка лише на словах задекларувала верховенство права, це може бути пізніше, і не автоматично, а примусово:

https://strasbourgobservers.com/2019/09 ... -restoral/
Igneus
 
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