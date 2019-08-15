Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:39
В державі, яка визнала верховенство права (ст. 8 Конституції), це повинно було автоматично нею зроблено до червня 2019 року (ст. 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень").
В державі, яка лише на словах задекларувала верховенство права, це може бути пізніше, і не автоматично, а примусово:
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:51
Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность ООО "Стан Буд Строй Электро" 43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:
Похоже, что бывший собственник ООО "Стан Буд Строй Электро" господин Высоцкий А.Ю., который в августе 2019 года внезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:43
По Вашому досвіду...на скільки років ці тяжби затягнуться?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 04:26
Вважаю, що ця справа закінчиться до Нового 2020 року.
Зверніть увагу на додаткове рішення, за змістом якого були визнані недійсними іпотечні договори на користь ВТБ 2011-2012 років і разом було визнано право власності третьої особи на 43 квартири і 3 нежитлових приміщення:
Перш за все, про його фіктивність свідчить те, що ухвалено воно начебто 15 січня 2016 року, а до Єдиного державного реєстру судових рішень було надіслано та в ньому оприлюднене лише в січні 2019 року.
Разом з тим, зі змісту додаткового рішення видно, що начебто третя особа, яка є фізичною особою, уклала 23 квітня 2014 року договір підряду на виконання будівельне-монтажних робіт і, вдумайтесь, наодинці відремонтувала за власні кошти … 43 квартири і 3 нежитлових приміщення! А оскільки замовник з нею не розрахувався, то за цим договором до неї переходить право власності на цю нерухомість. Відтак уявить себе засновника і директора близько десятка підприємств, який, в той же час, особисто, а не ці підприємства, здійснює будівельно-монтажні роботи. Додаткове рішення замовчує також, щож це був за ремонт, якщо його вартість співмірна з вартістю ... 43 квартир і 3 нежитлових приміщень! Невже їх оздоблення було зроблено підрядником із золота і срібла, як у Межигір’ї?
Поряд з цим, визнаючи іпотечні договори 2011-2012 років недійсними, суд забув про те, що згідно зі ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання сторонами в момент його вчинення вимог, які встановлені у ст. 203 цього Кодексу. Суд навіть не обґрунтував, чим іпотечні договори 2011-2012 років порушують права третьої особи, якщо вона уклала договір будівельно-монтажних робіт у 2014 році.
Крім того, слід звернути увагу на постать судді Мороза, який ухвалив це додаткове рішення, адже рішенням Вищої ради правосуддя його було звільнено з посади судді у квітні 2018 року:
Я не думаю, що судді вищих судів побажають залишити в силі його фіктивне рішення, чим поставлять під загрозу своє перебування на посадах.
Зокрема, як видно із рішень апеляційного суду, ним були задоволені всі клопотання ВТБ, а саме про поновлення йому строку апеляційного оскарження, відстрочення від сплати ним чималого судового збору, і головне, було накладено арешт на нерухомість. При цьому ініціатором відновлення втраченого судового провадження був навіть не ВТБ, а апеляційний суд, і, при цьому, суд першої інстанції відновив це провадження.
Водночас, про фіктивність додаткового рішення свідчить й те, що підприємство, якому третьою особою була перепродана ця нерухомість, а саме ТОВ "СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО" було створено у грудні 2018 року, тобто воно створювалося лише для забезпечення ланцюжка незаконного заволодіння нею:
Цікаво, що третя особа не з’явилася до суду першої інстанції для розгляду питання про відновлення втраченого судового провадження і клопотала про свою участь у режимі відеоконференції .. зі Львова! При цьому, як видно із зазначеної вище відкритої інформації, третя особа вже не є ані засновником, ані директором ТОВ "СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО":
Нарешті, оскільки судове рішення вступає в законну силу вже після апеляційного розгляду, то я вважаю, що ним й закінчиться розгляд цієї справи, бо прогнозую, що в разі касаційного оскарження третьою особою рішення апеляційного суду Верховний Суд навіть не відкриє касаційне провадження.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:23
Со слов сотрудников банка в сентрябре ВТБ погасил почти всю третью очередь, осталось 32 млн. грн. В 4-м квартале нам что-то капнет.
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