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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1695169616971698

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:933 млн. грн. для 4-ой очереди хватит

Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:933 млн. грн. для 4-ой очереди хватит

Коли цю суму вдасться вирвати з закромів Неньки України?

В державі, яка визнала верховенство права (ст. 8 Конституції), це повинно було автоматично нею зроблено до червня 2019 року (ст. 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень").
В державі, яка лише на словах задекларувала верховенство права, це може бути пізніше, і не автоматично, а примусово:

https://strasbourgobservers.com/2019/09 ... -restoral/
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 00:51

Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность ООО "Стан Буд Строй Электро" 43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:
https://finance.liga.net/bank/article/s ... -millionov
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84441254

Похоже, что бывший собственник ООО "Стан Буд Строй Электро" господин Высоцкий А.Ю., который в августе 2019 года внезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42660749
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84448073
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:43

  Igneus написав:Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность ООО "Стан Буд Строй Электро" 43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:
https://finance.liga.net/bank/article/s ... -millionov
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84441254

Похоже, что бывший собственник ООО "Стан Буд Строй Электро" господин Высоцкий А.Ю., который в августе 2019 года внезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42660749
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84448073

По Вашому досвіду...на скільки років ці тяжби затягнуться?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 04:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность ООО "Стан Буд Строй Электро" 43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:
https://finance.liga.net/bank/article/s ... -millionov
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84441254

Похоже, что бывший собственник ООО "Стан Буд Строй Электро" господин Высоцкий А.Ю., который в августе 2019 года внезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42660749
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84448073

По Вашому досвіду...на скільки років ці тяжби затягнуться?

Вважаю, що ця справа закінчиться до Нового 2020 року.
Зверніть увагу на додаткове рішення, за змістом якого були визнані недійсними іпотечні договори на користь ВТБ 2011-2012 років і разом було визнано право власності третьої особи на 43 квартири і 3 нежитлових приміщення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79062594

Перш за все, про його фіктивність свідчить те, що ухвалено воно начебто 15 січня 2016 року, а до Єдиного державного реєстру судових рішень було надіслано та в ньому оприлюднене лише в січні 2019 року.

Разом з тим, зі змісту додаткового рішення видно, що начебто третя особа, яка є фізичною особою, уклала 23 квітня 2014 року договір підряду на виконання будівельне-монтажних робіт і, вдумайтесь, наодинці відремонтувала за власні кошти … 43 квартири і 3 нежитлових приміщення! А оскільки замовник з нею не розрахувався, то за цим договором до неї переходить право власності на цю нерухомість. Відтак уявить себе засновника і директора близько десятка підприємств, який, в той же час, особисто, а не ці підприємства, здійснює будівельно-монтажні роботи. Додаткове рішення замовчує також, щож це був за ремонт, якщо його вартість співмірна з вартістю ... 43 квартир і 3 нежитлових приміщень! Невже їх оздоблення було зроблено підрядником із золота і срібла, як у Межигір’ї?

Поряд з цим, визнаючи іпотечні договори 2011-2012 років недійсними, суд забув про те, що згідно зі ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання сторонами в момент його вчинення вимог, які встановлені у ст. 203 цього Кодексу. Суд навіть не обґрунтував, чим іпотечні договори 2011-2012 років порушують права третьої особи, якщо вона уклала договір будівельно-монтажних робіт у 2014 році.

Крім того, слід звернути увагу на постать судді Мороза, який ухвалив це додаткове рішення, адже рішенням Вищої ради правосуддя його було звільнено з посади судді у квітні 2018 року: https://ics.gov.ua/archive/472025/

Я не думаю, що судді вищих судів побажають залишити в силі його фіктивне рішення, чим поставлять під загрозу своє перебування на посадах.

Зокрема, як видно із рішень апеляційного суду, ним були задоволені всі клопотання ВТБ, а саме про поновлення йому строку апеляційного оскарження, відстрочення від сплати ним чималого судового збору, і головне, було накладено арешт на нерухомість. При цьому ініціатором відновлення втраченого судового провадження був навіть не ВТБ, а апеляційний суд, і, при цьому, суд першої інстанції відновив це провадження.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79600338
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83818174
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84441254

Водночас, про фіктивність додаткового рішення свідчить й те, що підприємство, якому третьою особою була перепродана ця нерухомість, а саме ТОВ "СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО" було створено у грудні 2018 року, тобто воно створювалося лише для забезпечення ланцюжка незаконного заволодіння нею:
https://ring.org.ua/edr/uk/company/42660749

Цікаво, що третя особа не з’явилася до суду першої інстанції для розгляду питання про відновлення втраченого судового провадження і клопотала про свою участь у режимі відеоконференції .. зі Львова! При цьому, як видно із зазначеної вище відкритої інформації, третя особа вже не є ані засновником, ані директором ТОВ "СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО": http://reyestr.court.gov.ua/Review/84260257

Нарешті, оскільки судове рішення вступає в законну силу вже після апеляційного розгляду, то я вважаю, що ним й закінчиться розгляд цієї справи, бо прогнозую, що в разі касаційного оскарження третьою особою рішення апеляційного суду Верховний Суд навіть не відкриє касаційне провадження.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:23

  Doubting Thomas написав:После подписания сегодня договора купли-продажи земельного участка на Французском бульваре в Одессе общая сумма проданных (и закрытых деньгами) активов банка наконец-то перевалила через 1 млрд.грн.
На сегодня на накопительный счёт ВТБ от реализации 143 объектов поступило 1 005 711 466.92.
С учётом пока ещё не закрытых сделок на сумму чуть больше 100 млн.грн., сегодняшних продаж 5 объектов на сумму минимум 19,4 млн.грн., других поступлений (погашение кредитов, аренда) и за вычетом выплат 1-3 очереди, выплат обеспеченному кредитору ТАСу, фондовской комиссии 6% и фактических расходов (задекларированных: за период ВА + 1-е полугодие и прогнозируемых: за 3-й квартал) всё равно кредиторы 4-й очереди остаются в твёрдом плюсе в районе 20-30 млн.грн. И до конца сентября эта сумма ещё может существенно увеличиться (куча уже дисконтированных земельных участков, очередные 4 таунхауса на Метрологической и др.).
Так что, господа, дело пахнет первыми выплатами (естественно, после завершения всех сделок и опубликования полной отчётности за 3-й квартал, которая появится в открытом доступе не позже середины ноября).
Ну и, конечно, не забываем о самых ожидаемых событиях октября - продаже харьковского Магеллана (ближайшие торги 01/10/2019) и черкасского Экватора (ближайшие торги 03/10/2019). Там уже дело почти дошло до сумм, предлагавшихся в декабре не очень-то щедрым ТАСом. Так что продажа явно не за горами (тьфу-тьфу-тьфу!!!).


Со слов сотрудников банка в сентрябре ВТБ погасил почти всю третью очередь, осталось 32 млн. грн. В 4-м квартале нам что-то капнет.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:43

...все ли доживут....
А если реально, то думаю 4 очередь не очень большая по численности
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 01:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Со слов сотрудников банка в сентрябре ВТБ погасил почти всю третью очередь, осталось 32 млн. грн. В 4-м квартале нам что-то капнет.

Я обратил внимание, что в последнее время увеличивается число активов, по которым ожидается заключение договоров их продажи, что происходит не из-за ускорения продаж, а из-за снижения скорости заключения договоров:
Так, по состоянию на сегодняшний день число таких активов уже 79, из которых 47 - это земельные участи.
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Я проанализировал, что-же произошло, и оказалось, что причина банальная - отсутствует полная информация о некоторых земельных участках в ... Государственном земельном кадастре.
Как, например, о таких земельных участках в Козине:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-12-000131-b
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-20-000059-b
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-27-000010-b
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-29-000029-b
Что-же тогда говорить о земельных участках в других регионах!

Одновременно, умиляет "финансовая грамотность" сотрудников Фонда, которые еще пытаются учить ей население.
Например, неплохо пошла реализация таунхаузов на улице Метрологической в Киеве на "английских" аукционах, когда, например, фирма "Депсол Украина", которую возглавляет сын Ландыка, предложила цену за каждый из двух таунхаузов более 6 млн.грн.:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

И тут "финансово грамотные" сотрудники Фонда выставили 11 таунхаузов на "голландские" аукционы, которые с треском провалились:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Кроме того, прекратили выставлять на аукционы права требования по кредитным договорам, которые являются самыми токсичными из активов ВТБ, и, при этом, не выставляют те из них, которые не были продано индивидуально, в объединенных пулах:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Хотя, положительным аспектом по сравнению с другими банками, например, Форумом, Дельтой, Надрами, является относительно низкое число, в настоящий момент, отмененных торгов, а именно - 16:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Поэтому, после "Баккары", я бы не торопился с позитивными выводами.
Igneus
 
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