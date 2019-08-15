Додано: Нед 06 жов, 2019 04:26

Квесторе_поверніться написав: Igneus написав: Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность ООО "Стан Буд Строй Электро" 43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:

https://finance.liga.net/bank/article/s ... -millionov

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84441254



Похоже, что бывший собственник ООО "Стан Буд Строй Электро" господин Высоцкий А.Ю., который в августе 2019 года внезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:

https://ring.org.ua/edr/uk/company/42660749

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84448073 Определением от 19 сентября 2019 года Индустриальный районный суд Днепропетровска восстановил материалы утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц, дополнительным решением в котором с баланса ВТБ было выведено в собственность43 квартиры и три нежилых помещения в Днепропетровске на сумму 105 млн.грн.:Похоже, что бывший собственник., которыйвнезапно уступил права собственности на этот субъект хозяйствования иному лицу и тогда же в нем поменялся директор, обжаловал определение Индустриального районного суда Днепропетровска от 19 сентября 2019 года о восстановлении материалов утраченного судебного производства в деле № 202/9477/14-ц до Днепровского апелляционного суда, пытаясь процессуальными диверсиями затянуть рассмотрение этого дела:

По Вашому досвіду...на скільки років ці тяжби затягнуться? По Вашому досвіду...на скільки років ці тяжби затягнуться?

Вважаю, що ця справа закінчитьсяЗверніть увагу на додаткове рішення, за змістом якого були визнані недійсними іпотечні договори на користь ВТБ 2011-2012 років і разом було визнано право власності третьої особи на 43 квартири і 3 нежитлових приміщення:Перш за все, про його фіктивність свідчить те, що ухвалено воно начебто, а до Єдиного державного реєстру судових рішень було надіслано та в ньому оприлюднене лише вРазом з тим, зі змісту додаткового рішення видно, що начебто третя особа, яка є фізичною особою, уклаладоговір підряду на виконання будівельне-монтажних робіт і, вдумайтесь, наодинці відремонтувала за власні кошти …! А оскільки замовник з нею не розрахувався, то за цим договором до неї переходить право власності на цю нерухомість. Відтак уявить себе засновника і директора близько десятка підприємств, який, в той же час, особисто, а не ці підприємства, здійснює будівельно-монтажні роботи. Додаткове рішення замовчує також, щож це був за ремонт, якщо його вартість співмірна з вартістю ...! Невже їх оздоблення було зроблено підрядником із золота і срібла, як уПоряд з цим, визнаючи іпотечні договоринедійсними, суд забув про те, що згідно зі ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання сторонамивимог, які встановлені у ст. 203 цього Кодексу. Суд навіть не обґрунтував, чим іпотечні договорипорушують права третьої особи, якщо вона уклала договір будівельно-монтажних робіт уКрім того, слід звернути увагу на постать, який ухвалив це додаткове рішення, адже рішенням Вищої ради правосуддя його було звільнено з посади судді уЯ не думаю, що судді вищих судів побажають залишити в силі його фіктивне рішення, чим поставлять під загрозу своє перебування на посадах.Зокрема, як видно із рішень апеляційного суду, ним були задоволені всі клопотання ВТБ, а саме про поновлення йому строку апеляційного оскарження, відстрочення від сплати ним чималого судового збору, і головне, було накладено арешт на нерухомість. При цьому ініціатором відновлення втраченого судового провадження був навіть не ВТБ, а апеляційний суд, і, при цьому, суд першої інстанції відновив це провадження.Водночас, про фіктивність додаткового рішення свідчить й те, що підприємство, якому третьою особою була перепродана ця нерухомість, а самебуло створено у, тобто воно створювалося лише для забезпечення ланцюжка незаконного заволодіння нею:Цікаво, що третя особа не з’явилася до суду першої інстанції для розгляду питання про відновлення втраченого судового провадження і клопотала про свою участь у режимі відеоконференції ..! При цьому, як видно із зазначеної вище відкритої інформації, третя особа вже не є ані засновником, ані директоромНарешті, оскільки судове рішення вступає в законну силу вже після апеляційного розгляду, то я вважаю, що ним й закінчиться розгляд цієї справи, бо прогнозую, що в разі касаційного оскарження третьою особою рішення апеляційного суду Верховний Суд навіть не відкриє касаційне провадження.