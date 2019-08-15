50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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