RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:в размере ~50% от суммы кредиторских требований.

50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29630
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Doubting Thomas написав:в размере ~50% от суммы кредиторских требований.

50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?



...ох квестор....,а ведь ,когда банк попал под раздачу, убеждал всех, что на форуме лишь из интереса и костил супостата... ;), Но видимо, что то здесь у него зависло.....
abc111
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:Кулачки держал :D . Увы, не очень помогло :mrgreen: .
В итоге, хоть и со скрипом, харьковский Магеллан наконец-то продан.
Торги были более, чем скучные. Два участника: один - реальный, заранее запланированный покупатель (ЧП "Золотая Нива 1"), второй - откровенно фиктивный, для легитимизации торгов (ООО "Агрофирма Юг-М").

Да, харьковские торговые центры - это не киевские. И по составу участников торгов, и по итоговой цене. Ну да ладно. Лишь бы этот сельхозпроизводитель, а бенефициары обоих участников торгов с солнечного Кавказа, рассчитался за покупку.
  Doubting Thomas написав:Рискну предположить, что до конца октября продадут и черкасский Экватор, за ~70М.

С этим приобретением ВТБ тяжелее: уже два года закрыт и никто им не интересуется. И если у Магеллана оценочная стоимость 389 млн., то у Экватора 120 млн. Хотя снизу предложение Таскомбанка за 55 млн. будет стимулировать к покупке.
  Квесторе_поверніться написав:50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?

На жаль, ні Квесторе!
Фонд повинен був задовольняти свої вимоги переважно за рахунок 933,5 млн. від ДП "Донецька залізниця", а після продажу у квітні БЦ "Сигма" за 351 млн. розпочинати задоволення вимог 4-ої черги. А якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд. :)
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу. :)
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.
Igneus
 
Повідомлень: 211
З нами з: 29.08.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1696169716981699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4838, 4839, 4840
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48399 24630975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 17:34
ТЕА
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8244 1492910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 17:15
Квесторе_поверніться
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11253 2626634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 18:38
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.