50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:26
...ох квестор....,а ведь ,когда банк попал под раздачу, убеждал всех, что на форуме лишь из интереса и костил супостата... , Но видимо, что то здесь у него зависло.....
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Да, харьковские торговые центры - это не киевские. И по составу участников торгов, и по итоговой цене. Ну да ладно. Лишь бы этот сельхозпроизводитель, а бенефициары обоих участников торгов с солнечного Кавказа, рассчитался за покупку.
С этим приобретением ВТБ тяжелее: уже два года закрыт и никто им не интересуется. И если у Магеллана оценочная стоимость 389 млн., то у Экватора 120 млн. Хотя снизу предложение Таскомбанка за 55 млн. будет стимулировать к покупке.
На жаль, ні Квесторе!
Фонд повинен був задовольняти свої вимоги переважно за рахунок 933,5 млн. від ДП "Донецька залізниця", а після продажу у квітні БЦ "Сигма" за 351 млн. розпочинати задоволення вимог 4-ої черги. А якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд.
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу.
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.
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