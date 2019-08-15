Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28

Doubting Thomas написав: Кулачки держал . Увы, не очень помогло .

В итоге, хоть и со скрипом, харьковский Магеллан наконец-то продан.

Торги были более, чем скучные. Два участника: один - реальный, заранее запланированный покупатель (ЧП "Золотая Нива 1"), второй - откровенно фиктивный, для легитимизации торгов (ООО "Агрофирма Юг-М"). Кулачки держал. Увы, не очень помоглоВ итоге, хоть и со скрипом, харьковский Магеллан наконец-то продан.Торги были более, чем скучные. Два участника: один - реальный, заранее запланированный покупатель (ЧП "Золотая Нива 1"), второй - откровенно фиктивный, для легитимизации торгов (ООО "Агрофирма Юг-М").

Doubting Thomas написав: Рискну предположить, что до конца октября продадут и черкасский Экватор, за ~70М. Рискну предположить, что до конца октября продадут и черкасский Экватор, за ~70М.

Квесторе_поверніться написав: 50% це дуже добре.

Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні? 50% це дуже добре.Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?

Да, харьковские торговые центры - это не киевские. И по составу участников торгов, и по итоговой цене. Ну да ладно. Лишь бы этот сельхозпроизводитель, а бенефициары обоих участников торгов с солнечного Кавказа, рассчитался за покупку.С этим приобретением ВТБ тяжелее: уже два года закрыт и никто им не интересуется. И если у Магеллана оценочная стоимость 389 млн., то у Экватора 120 млн. Хотя снизу предложение Таскомбанка за 55 млн. будет стимулировать к покупке.На жаль, ні Квесторе!Фонд повинен був задовольняти свої вимоги переважно за рахунок 933,5 млн. від ДП "Донецька залізниця", а після продажу у квітні БЦ "Сигма" за 351 млн. розпочинати задоволення вимог 4-ої черги. А якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд.Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу.Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.