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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:в размере ~50% от суммы кредиторских требований.

50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Doubting Thomas написав:в размере ~50% от суммы кредиторских требований.

50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?



...ох квестор....,а ведь ,когда банк попал под раздачу, убеждал всех, что на форуме лишь из интереса и костил супостата... ;), Но видимо, что то здесь у него зависло.....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:Кулачки держал :D . Увы, не очень помогло :mrgreen: .
В итоге, хоть и со скрипом, харьковский Магеллан наконец-то продан.
Торги были более, чем скучные. Два участника: один - реальный, заранее запланированный покупатель (ЧП "Золотая Нива 1"), второй - откровенно фиктивный, для легитимизации торгов (ООО "Агрофирма Юг-М").

Да, харьковские торговые центры - это не киевские. И по составу участников торгов, и по итоговой цене. Ну да ладно. Лишь бы этот сельхозпроизводитель, а бенефициары обоих участников торгов с солнечного Кавказа, рассчитался за покупку.
  Doubting Thomas написав:Рискну предположить, что до конца октября продадут и черкасский Экватор, за ~70М.

С этим приобретением ВТБ тяжелее: уже два года закрыт и никто им не интересуется. И если у Магеллана оценочная стоимость 389 млн., то у Экватора 120 млн. Хотя снизу предложение Таскомбанка за 55 млн. будет стимулировать к покупке.
  Квесторе_поверніться написав:50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?

На жаль, ні Квесторе!
Фонд повинен був задовольняти свої вимоги переважно за рахунок 933,5 млн. від ДП "Донецька залізниця", а після продажу у квітні БЦ "Сигма" за 351 млн. розпочинати задоволення вимог 4-ої черги. А якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд. :)
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу. :)
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 05:56

якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд. :)
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу. :)
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.[/quote]



...ходят в верхах идеи ЖД передавать в частные руки, видоизменять......и т.д. ,не спишутся ли таким образом Донецкой ЖД долги перед ВТБ ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:06

Igneus Ваши посты всегда полезны и основательны ,а деятельность, в связи с Вашей
профессией и активностью , крайне необходима для всех нас . Вы не могли бы юридически обосновать необходимость в интересах всех сторон и "подтолкнуть " Фонд к быстрейшей продаже ГО ВТБ??? Также помочь Фонду найти механизм ускорения продажи кредитов. Я думаю Все вкладчики были бы Вам благодарны!!!!
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...ходят в верхах идеи ЖД передавать в частные руки, видоизменять......и т.д. ,не спишутся ли таким образом Донецкой ЖД долги перед ВТБ ???

Если предприятие создано государством или органом местного самоуправления, то согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод ответственность за его долги несут государство или орган местного самоуправления. Таким образом, при реформировании железной дороги долг Донецкой ЖД перейдет правопреемнику, а если правопреемник будет частной формы собственности и не возьмет на себя долг, то он останется на государстве. Долг списан не будет. Это подтверждается решениями национальных и международных судов:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76381567
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78496039#
https://minjust.ru/ru/press/news/ershov ... -no-138704
  саша написав:Вы не могли бы юридически обосновать необходимость в интересах всех сторон и "подтолкнуть " Фонд к быстрейшей продаже ГО ВТБ???

В принципе, это может каждый кредитор требовать от ликвидатора ВТБ, что не предполагает какого-то юридического обоснования. Уже большинство активов прошло несколько этапов продаж и были распроданы, а оставшиеся активы находятся на последних стадиях продаж. Жилые и нежилые помещения почти все распроданы, а на торги в подавляющем большинстве выставляются лишь земельные участки.
Поэтому ликвидатор ВТБ может уже перемещаться на улицу Дегтяревскую, 48, и, тем более, там были освобождены помещения банками, ликвидация которых завершена, и эти помещения занимают другие ликвидаторы:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-l ... vkladnykam
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... -hromadian
Я, со своей стороны, доведу позицию вкладчиков по этому вопросу до ликвидатора.
  саша написав:Также помочь Фонду найти механизм ускорения продажи кредитов.

У Фонда существует процедура и ликвидатор это знает, что если права требования по кредитам не были проданы на индивидуальных торгах, то они объединяются в пулы и продаются с бОльшим дисконтом.
Так, у ВТБ работающих кредитов было всего лишь на 3,3 млрд.грн., и, вероятно, большинство из них было продано на индивидуальных торгах с дисконтом не более 80% (от 20% их цены и более).
Я так понимаю, что не были проданы на индивидуальных торгах, в основном, неработающие кредиты. Их на балансе ВТБ на сумму около 18,5 млрд.грн.
Поскольку из кредитов сейчас на торги выставлено аж 3 штуки (2 - сегодня, и 1 - на конец октября), то я думаю, что этап индивидуальных торгов по этим активам окончен и ликвидатор готовит пулы кредитов.
Я считаю, что если даже дисконт в пулах кредитов будет 99%, то 1% их цены от 18,5 млрд.грн., а именно 185 млн.грн., будет достаточен для удовлетворения кредиторов четвертой очереди. При этом главный офис ВТБ и проблемные активы, по которым сейчас идут суды, останется юридическим лицам.
Но прояснить ситуацию у ликвидатора с продажей кредитов в пулах действительно не помешает, поскольку по этим активам наблюдается затишье.
Igneus
 
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