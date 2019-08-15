50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
50% це дуже добре.
Якщо справи так добре підуть то розрахуються з фізиками 200+ не залізаючи в закрома Неньки України. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:26
...ох квестор....,а ведь ,когда банк попал под раздачу, убеждал всех, что на форуме лишь из интереса и костил супостата... , Но видимо, что то здесь у него зависло.....
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Да, харьковские торговые центры - это не киевские. И по составу участников торгов, и по итоговой цене. Ну да ладно. Лишь бы этот сельхозпроизводитель, а бенефициары обоих участников торгов с солнечного Кавказа, рассчитался за покупку.
С этим приобретением ВТБ тяжелее: уже два года закрыт и никто им не интересуется. И если у Магеллана оценочная стоимость 389 млн., то у Экватора 120 млн. Хотя снизу предложение Таскомбанка за 55 млн. будет стимулировать к покупке.
На жаль, ні Квесторе!
Фонд повинен був задовольняти свої вимоги переважно за рахунок 933,5 млн. від ДП "Донецька залізниця", а після продажу у квітні БЦ "Сигма" за 351 млн. розпочинати задоволення вимог 4-ої черги. А якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд.
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу.
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.
Додано: Чет 10 жов, 2019 05:56
якщо грошей у ДП "Донецька залізниця" немає, то у червні виконавчий документ треба було передати до казначейської служби. Однак, Фонд, як державний орган, цього не зробив.
А тому на "закрома Неньки" у мене "білінгова система" налаштована, але ж я попереджав Фонд.
Однак не хвилюйтесь: дискримінації не буде, адже "білінгова система" налаштована й на "закрома агресора". Я навіть потратився на поштове відправлення з попередженням в його адресу.
Наостанок, без "закромов Неньки", а саме без повернення боргу ДП "Донецька залізниця" не вистачить коштів на задоволення вимог 7-ої черги - юридичних осіб.[/quote]
...ходят в верхах идеи ЖД передавать в частные руки, видоизменять......и т.д. ,не спишутся ли таким образом Донецкой ЖД долги перед ВТБ ???
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:06
Igneus Ваши посты всегда полезны и основательны ,а деятельность, в связи с Вашей
профессией и активностью , крайне необходима для всех нас . Вы не могли бы юридически обосновать необходимость в интересах всех сторон и "подтолкнуть " Фонд к быстрейшей продаже ГО ВТБ??? Также помочь Фонду найти механизм ускорения продажи кредитов. Я думаю Все вкладчики были бы Вам благодарны!!!!
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Если предприятие создано государством или органом местного самоуправления, то согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод ответственность за его долги несут государство или орган местного самоуправления. Таким образом, при реформировании железной дороги долг Донецкой ЖД перейдет правопреемнику, а если правопреемник будет частной формы собственности и не возьмет на себя долг, то он останется на государстве. Долг списан не будет. Это подтверждается решениями национальных и международных судов:
В принципе, это может каждый кредитор требовать от ликвидатора ВТБ, что не предполагает какого-то юридического обоснования. Уже большинство активов прошло несколько этапов продаж и были распроданы, а оставшиеся активы находятся на последних стадиях продаж. Жилые и нежилые помещения почти все распроданы, а на торги в подавляющем большинстве выставляются лишь земельные участки.
Поэтому ликвидатор ВТБ может уже перемещаться на улицу Дегтяревскую, 48, и, тем более, там были освобождены помещения банками, ликвидация которых завершена, и эти помещения занимают другие ликвидаторы:
Я, со своей стороны, доведу позицию вкладчиков по этому вопросу до ликвидатора.
У Фонда существует процедура и ликвидатор это знает, что если права требования по кредитам не были проданы на индивидуальных торгах, то они объединяются в пулы и продаются с бОльшим дисконтом.
Так, у ВТБ работающих кредитов было всего лишь на 3,3 млрд.грн., и, вероятно, большинство из них было продано на индивидуальных торгах с дисконтом не более 80% (от 20% их цены и более).
Я так понимаю, что не были проданы на индивидуальных торгах, в основном, неработающие кредиты. Их на балансе ВТБ на сумму около 18,5 млрд.грн.
Поскольку из кредитов сейчас на торги выставлено аж 3 штуки (2 - сегодня, и 1 - на конец октября), то я думаю, что этап индивидуальных торгов по этим активам окончен и ликвидатор готовит пулы кредитов.
Я считаю, что если даже дисконт в пулах кредитов будет 99%, то 1% их цены от 18,5 млрд.грн., а именно 185 млн.грн., будет достаточен для удовлетворения кредиторов четвертой очереди. При этом главный офис ВТБ и проблемные активы, по которым сейчас идут суды, останется юридическим лицам.
Но прояснить ситуацию у ликвидатора с продажей кредитов в пулах действительно не помешает, поскольку по этим активам наблюдается затишье.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:00
Igneus Так, у ВТБ работающих кредитов было всего лишь на 3,3 млрд.грн., и, вероятно, большинство из них было продано на индивидуальных торгах с дисконтом не более 80% (от 20% их цены и более)......................................................... На данный момент продано 78 залоговых кредитов . Примерно 580 млн - первоначальная стоимость . Если допустить дисконт приблиз. за 20% их цены - то это 120 млн всего выручили от продажи кредитов на сегодняшний день. То есть НУЖНО НЕ ТЯНУТЬ!!! и выставить работающих кредитов на 2,7 млрд грн, а так почти за год !!! продали только лишь ПЯТУЮ ЧАСТЬ!! РАБОТАЮЩИХ ЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ . это очень непрофессионально со стороны ликвидатора.,,,,,,, но, правильно , юридически грамотно и эффективно донести до ликвидатора и " поднапрячь " его команду и фонд, расставить акценты с ссылкой на их нарушения, чтобы это дало какой-то + рез-тат - не думаю, что это посильно каждому- поэтому, в очередной раз выражаю Вам благодарность за весь Ваш труд.
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:07
Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время. По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:54
Благие намерения Фонда гарантирования вкладов:
И реальный результат:
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