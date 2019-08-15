Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06

abc111 написав: ...ходят в верхах идеи ЖД передавать в частные руки, видоизменять......и т.д. ,не спишутся ли таким образом Донецкой ЖД долги перед ВТБ ??? ...ходят в верхах идеи ЖД передавать в частные руки, видоизменять......и т.д. ,не спишутся ли таким образом Донецкой ЖД долги перед ВТБ ???

саша написав: Вы не могли бы юридически обосновать необходимость в интересах всех сторон и "подтолкнуть " Фонд к быстрейшей продаже ГО ВТБ??? Вы не могли бы юридически обосновать необходимость в интересах всех сторон и "подтолкнуть " Фонд к быстрейшей продаже ГО ВТБ???

саша написав: Также помочь Фонду найти механизм ускорения продажи кредитов. Также помочь Фонду найти механизм ускорения продажи кредитов.

Если предприятие создано государством или органом местного самоуправления, то согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод ответственность за его долги несут государство или орган местного самоуправления. Таким образом, при реформировании железной дороги долг Донецкой ЖД перейдет правопреемнику, а если правопреемник будет частной формы собственности и не возьмет на себя долг, то он останется на государстве. Долг списан не будет. Это подтверждается решениями национальных и международных судов:В принципе, это может каждый кредитор требовать от ликвидатора ВТБ, что не предполагает какого-то юридического обоснования. Уже большинство активов прошло несколько этапов продаж и были распроданы, а оставшиеся активы находятся на последних стадиях продаж. Жилые и нежилые помещения почти все распроданы, а на торги в подавляющем большинстве выставляются лишь земельные участки.Поэтому ликвидатор ВТБ может уже перемещаться на улицу Дегтяревскую, 48, и, тем более, там были освобождены помещения банками, ликвидация которых завершена, и эти помещения занимают другие ликвидаторы:Я, со своей стороны, доведу позицию вкладчиков по этому вопросу до ликвидатора.У Фонда существует процедура и ликвидатор это знает, что если права требования по кредитам не были проданы на индивидуальных торгах, то они объединяются в пулы и продаются с бОльшим дисконтом.Так, у ВТБбыло всего лишь на, и, вероятно, большинство из них было продано на индивидуальных торгах с дисконтом не более 80% (от 20% их цены и более).Я так понимаю, что не были проданы на индивидуальных торгах, в основном,. Их на балансе ВТБ на сумму околоПоскольку из кредитов сейчас на торги выставлено аж 3 штуки (2 - сегодня, и 1 - на конец октября), то я думаю, что этап индивидуальных торгов по этим активам окончен и ликвидатор готовит пулы кредитов.Я считаю, что если даже дисконт в пулах кредитов будет 99%, то 1% их цены от, а именно, будет достаточен для удовлетворения кредиторов четвертой очереди. При этом главный офис ВТБ и проблемные активы, по которым сейчас идут суды, останется юридическим лицам.Но прояснить ситуацию у ликвидатора с продажей кредитов в пулах действительно не помешает, поскольку по этим активам наблюдается затишье.