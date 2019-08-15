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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1697169816991700

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:06

  Igneus написав:
  rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.

Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
  rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.

Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?


Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.
rsq
 
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