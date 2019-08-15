rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.
Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.
Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?
Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.