Додано: Суб 12 жов, 2019 20:23

11 октября 2019 года в Офисе Президента Украины состоялось совещание, в том числе с участием представителя Фонда гарантирования вкладов, по вопросам оживления банковского кредитования:Основной мессидж, который прозвучал на этом совещании, заключается в том, что банковское кредитование не восстановится, если не будет платежной дисциплины со стороны заемщиков, и, в частности, не будет решена проблема неработающих кредитов банков.Более того, этот мессидж неофициально дополняется, якобы, предупреждением, что нужно заплатить долги и спать спокойно, поскольку иначе существует другая альтернатива, а именно - сесть:Я согласен с этим мессиджем, но считаю, что его нужно дополнить, а именно - платить нужно не только государственным банкам, но и государственные органы и предприятия должны платить свои долги, в частности, Донецкая ЖД или Казначейство вместо нее в пользу ВТБ.Наконец, судя по фото, которые делались на совещании, на нем от Фонда присутствовала, по-моему,Сегодня -. Именно в этот день два года назад Европейский суд по правам человека принял решение в деле, которым предоставил Украине всего лишьс момента его принятия на наведение порядка в исполнении судебных решений именно противПоэтому я поздравляю Донецкую ЖД, профильное министерство, в ведении которого находится Донецкая ЖД, а также Фонд гарантирования вкладов, у которого находился исполнительный документ по судебному решению о взыскании с Донецкой ЖД в пользу ВТБ 933,5 млн.грн. и который был обязан своевременно подать его в органы государственной исполнительной службы, чтобы в случае неисполнения решения на протяжение 6 месяцев передать его для взыскания в Казначейство, с этим знаменательным праздником.За эти два года было замечено лишь проведение "круглых столов" по тематике исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, которые финансировались за счет финансовой помощи Совета Европы наНу, а теперь следует отчитаться перед донорами за расходование указанных средств реальными примерами исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, например, выплатой Донецкой ЖД или Казначейством вместо нее 933,5 млн. грн. в пользу ВТБ, а фактически в пользу вкладчиков и других кредиторов этого банка.