rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.
Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.
Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?
Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.
rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.
Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.
Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?
Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.
Тот факт, что судно "Баккара" является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое не закончилось судебным решением, не отменяет право собственности ВТБ на это судно. Ведь никто даже не оспаривает, что ВТБ дал кредит Форуму на 70 млн.грн., который тот не вернул, и поэтому ВТБ было передано залог - судно Баккара. А сначала подумал, что есть какой-то спор в хозяйственных судах, в котором прямо оспаривается право собственности ВТБ на Баккару, но не нашел следов этого в реестре. Кстати, заместитель ликвидатора ВТБ обращалась с ходатайством в Подольский районный суд города Киева о снятии ареста с Баккары, но в этом было отказано по формальным причинам: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84825720
Я думаю, что ликвидатору ВТБ нужно учесть довод суда и обратится в орган досудебного расследования с запросом о его стадии и результатах, и если оно все еще продолжается, то повторно обратиться с повторным ходатайством в суд не только о снятии ареста, но и о закрытии уголовного производства, поскольку никаких результатов за пять лет там не достигнуто.
Более того, под прикрытием этого уголовного производства и в условиях отстранения от распоряжения судном его собственника, а именно ВТБ, на нем действительно совершается преступление, предусмотренное составом статьи 303 Уголовного кодекса Украины, что видно из другого уголовного производства № 42018101080000167 в деле № 759/4832/19: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80845611
Поэтому, я думаю, что вкладчикам ВТБ, со своей стороны, нужно обратиться к руководству Министерства внутренних дел и Национальной полиции, чтобы было закрыто уголовное производство № 42014100000000561 в уголовном деле № 758/8107/18 с арестом Баккары и продолжено уголовное производство № 42018101080000167 в деле № 759/4832/19 по "массажисткам".
Основной мессидж, который прозвучал на этом совещании, заключается в том, что банковское кредитование не восстановится, если не будет платежной дисциплины со стороны заемщиков, и, в частности, не будет решена проблема неработающих кредитов банков. Более того, этот мессидж неофициально дополняется, якобы, предупреждением, что нужно заплатить долги и спать спокойно, поскольку иначе существует другая альтернатива, а именно - сесть: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1feab29f80
Я согласен с этим мессиджем, но считаю, что его нужно дополнить, а именно - платить должны не только заемщики государственных банков, но и государственные органы и предприятия должны платить свои долги, в частности, Донецкая ЖД или Казначейство вместо нее в пользу ВТБ.
Наконец, судя по фото, которые делались на совещании, на нем от Фонда присутствовала, по-моему, госпожа Билай О.С..
Сегодня - 12 октября 2019 года. Именно в этот день два года назад Европейский суд по правам человека принял решение в деле "Бурмич и другие против Украины", которым предоставил Украине всего лишь два года с момента его принятия на наведение порядка в исполнении судебных решений именно против государственных органов и предприятий: https://nkp.com.ua/wp-content/uploads/2 ... ainy-1.pdf
Поэтому я поздравляю Донецкую ЖД, профильное министерство, в ведении которого находится Донецкая ЖД, а также Фонд гарантирования вкладов, у которого находился исполнительный документ по судебному решению о взыскании с Донецкой ЖД в пользу ВТБ 933,5 млн.грн. и который был обязан своевременно подать его в органы государственной исполнительной службы, чтобы в случае неисполнения решения на протяжение 6 месяцев передать его для взыскания в Казначейство, с этим знаменательным праздником.
За эти два года было замечено лишь проведение "круглых столов" по тематике исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, которые финансировались за счет финансовой помощи Совета Европы на 700 тысяч евро: https://www.coe.int/en/web/cdcj/support ... man-rights
Ну, а теперь следует отчитаться перед донорами за расходование указанных средств реальными примерами исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, например, выплатой Донецкой ЖД или Казначейством вместо нее 933,5 млн. грн. в пользу ВТБ, а фактически в пользу вкладчиков и других кредиторов этого банка.
Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.
Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?[/quote]
Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.[/quote]
...кораблик на рейде, окна светятся,.куча машин у причала, видимо доход в чей то карман идёт....
Что-то тихо стало на ветке... А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен. Сколько там уже на накопительном счету собралось денежных средств, кто-то ведёт подсчет?
Andreww написав:Что-то тихо стало на ветке... А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен. Сколько там уже на накопительном счету собралось денежных средств, кто-то ведёт подсчет?
...в том и беда,.что нет инициативной группы периодически дергающей фонд грабування...и получающей некий отчет