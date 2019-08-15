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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1698169917001701>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:06

  Igneus написав:
  rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.

Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
  rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.

Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?


Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:11

  rsq написав:
  Igneus написав:
  rsq написав:Стоимость кредитов оценивается в большей мере по стоимости залогов в рыночной среде, а они больше, чем 1%. Кредиты Ахметова, к примеру, нерабочие, а залоги есть хорошие. И по Весте есть залоги ненулевые. Но чтобы продать проблемный кредит по стоимости порядка стоимости залога, надо решение суда о принудительном (или досрочном) взыскании долга. А дело заемщиков и прочих-тянуть время.

Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
  rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.

Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?


Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.

Ну, об уголовном производство № 42014100000000561 в уголовном деле
№ 758/8107/18 я знал и ранее из определения Подольского районного суда города Киева: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75617774

Тот факт, что судно "Баккара" является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое не закончилось судебным решением, не отменяет право собственности ВТБ на это судно. Ведь никто даже не оспаривает, что ВТБ дал кредит Форуму на 70 млн.грн., который тот не вернул, и поэтому ВТБ было передано залог - судно Баккара.
А сначала подумал, что есть какой-то спор в хозяйственных судах, в котором прямо оспаривается право собственности ВТБ на Баккару, но не нашел следов этого в реестре.
Кстати, заместитель ликвидатора ВТБ обращалась с ходатайством в Подольский районный суд города Киева о снятии ареста с Баккары, но в этом было отказано по формальным причинам: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84825720

Я думаю, что ликвидатору ВТБ нужно учесть довод суда и обратится в орган досудебного расследования с запросом о его стадии и результатах, и если оно все еще продолжается, то повторно обратиться с повторным ходатайством в суд не только о снятии ареста, но и о закрытии уголовного производства, поскольку никаких результатов за пять лет там не достигнуто.

Более того, под прикрытием этого уголовного производства и в условиях отстранения от распоряжения судном его собственника, а именно ВТБ, на нем действительно совершается преступление, предусмотренное составом статьи 303 Уголовного кодекса Украины, что видно из другого уголовного производства
№ 42018101080000167 в деле № 759/4832/19:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80845611

Поэтому, я думаю, что вкладчикам ВТБ, со своей стороны, нужно обратиться к руководству Министерства внутренних дел и Национальной полиции, чтобы было закрыто уголовное производство № 42014100000000561 в уголовном деле
№ 758/8107/18 с арестом Баккары и продолжено уголовное производство
№ 42018101080000167 в деле № 759/4832/19 по "массажисткам".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:23

11 октября 2019 года в Офисе Президента Украины состоялось совещание, в том числе с участием представителя Фонда гарантирования вкладов, по вопросам оживления банковского кредитования:
https://www.president.gov.ua/news/v-ofi ... auRA2t2yRc

Основной мессидж, который прозвучал на этом совещании, заключается в том, что банковское кредитование не восстановится, если не будет платежной дисциплины со стороны заемщиков, и, в частности, не будет решена проблема неработающих кредитов банков.
Более того, этот мессидж неофициально дополняется, якобы, предупреждением, что нужно заплатить долги и спать спокойно, поскольку иначе существует другая альтернатива, а именно - сесть:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1feab29f80

Я согласен с этим мессиджем, но считаю, что его нужно дополнить, а именно - платить должны не только заемщики государственных банков, но и государственные органы и предприятия должны платить свои долги, в частности, Донецкая ЖД или Казначейство вместо нее в пользу ВТБ.

Наконец, судя по фото, которые делались на совещании, на нем от Фонда присутствовала, по-моему, госпожа Билай О.С..

Сегодня - 12 октября 2019 года. Именно в этот день два года назад Европейский суд по правам человека принял решение в деле "Бурмич и другие против Украины", которым предоставил Украине всего лишь два года с момента его принятия на наведение порядка в исполнении судебных решений именно против государственных органов и предприятий:
https://nkp.com.ua/wp-content/uploads/2 ... ainy-1.pdf

Поэтому я поздравляю Донецкую ЖД, профильное министерство, в ведении которого находится Донецкая ЖД, а также Фонд гарантирования вкладов, у которого находился исполнительный документ по судебному решению о взыскании с Донецкой ЖД в пользу ВТБ 933,5 млн.грн. и который был обязан своевременно подать его в органы государственной исполнительной службы, чтобы в случае неисполнения решения на протяжение 6 месяцев передать его для взыскания в Казначейство, с этим знаменательным праздником.

За эти два года было замечено лишь проведение "круглых столов" по тематике исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, которые финансировались за счет финансовой помощи Совета Европы на 700 тысяч евро: https://www.coe.int/en/web/cdcj/support ... man-rights

Ну, а теперь следует отчитаться перед донорами за расходование указанных средств реальными примерами исполнения судебных решений против государственных органов и предприятий, например, выплатой Донецкой ЖД или Казначейством вместо нее 933,5 млн. грн. в пользу ВТБ, а фактически в пользу вкладчиков и других кредиторов этого банка.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:24

Говоря об 1%, я имел ввиду крайне неблагоприятный вариант развития событий, при котором возможно продать неработающие кредиты ВТБ приблизительно за 185 млн. При этом по Весте суды у ВТБ, я так понимаю, состоялись. Там уже процедура банкротства и санации. Кстати, кредит Весты торговался, судя по залогам (аккумуляторные батареи, свинец), и не был продан:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
  rsq написав:По той же Баккаре, пока идут суды, корабль работает и 100 дол. в час за услуги одной масажистки получает кто-то..А масажистка не одна.

Я что-то не вижу в реестре судебных решений о судах по Баккаре - ссылочку можно? И как это "массажистки" там шуруют без согласия ВТБ, если юридически и фактически кораблик в их собственности?[/quote]

Кораблик - вещественное доказательство с 2014-го года, а поэтому к нему имеет доступ только водная полиция Киева и обслуживающий персонал(кто-то же должен присматривать, чтобы не протекал). Сотрудников ВТБ туда не допускают, аренду не платят. В реестре по крим. делу №42014100000000561 нет пока ничего нового. Я имел в виду, что или ВТБ обжалует, или что более вероятно Речная полиция закроет дело по сроку давности. С ответа речной полиции на запрос видно лишь то, что за 5 лет следствия не было сделано ничего от слова абсолютно.[/quote]


...кораблик на рейде, окна светятся,.куча машин у причала, видимо доход в чей то карман идёт....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:38

Что-то тихо стало на ветке... А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен. Сколько там уже на накопительном счету собралось денежных средств, кто-то ведёт подсчет?
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:46

  Andreww написав:Что-то тихо стало на ветке... А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен. Сколько там уже на накопительном счету собралось денежных средств, кто-то ведёт подсчет?



...в том и беда,.что нет инициативной группы периодически дергающей фонд грабування...и получающей некий отчет
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:06

  abc111 написав:
  Andreww написав:Что-то тихо стало на ветке... А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен. Сколько там уже на накопительном счету собралось денежных средств, кто-то ведёт подсчет?



...в том и беда,.что нет инициативной группы периодически дергающей фонд грабування...и получающей некий отчет

Не все так просто.

По квартирам на Метрологической продляют строки подписания договоров до
42 рабочих дней. Например, договоры по самым первым из проданных квартир собираются заключить до 19 ноября 2019 года:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-11-000024-b

Кроме того, по земельным участкам в Козине продляют строки подписания договоров ... до 132 рабочих дней. Например, договоры по самым первым из проданных земельных участков собираются заключить до 26 февраля 2020 года: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-12-000131-b
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:33

А тем временем, 2 физических лица стали победителями 11 аукционов по продаже квартир на улице Метрологической на общую сумму 28.8 миллиона гривен.

По квартирам на Метрологической продляют строки подписания договоров до
42 рабочих дней. Например, договоры по самым первым из проданных квартир собираются заключить до 19 ноября 2019 года:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-11-000024-b

..метраж квартир впечатляет...,в новострое за 30 квадратов ломят 1,5 лимона....,а тут футбольные поля ....
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:..метраж квартир впечатляет...,в новострое за 30 квадратов ломят 1,5 лимона....,а тут футбольные поля ....

К сожалению, это не просто квартиры, а многометражные таунхаузы, покупкой которых, в условиях отсутствия конкуренции, заинтересован узкий круг одних и тех же физических лиц.
Кстати, фирма "Депсол Украина", руководителем которой является сын известного украинского политика, как я и подозревал, отказалась покупать два таунхауза, за которые предложила более 6 млн.грн., чем сорвала торги.
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:сын известного украинского политика

А прізвище не підкажете?
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