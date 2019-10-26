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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:чего ???

Чи з Промінвест банки супостата пу вже все забрали?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Завтра с осторожным оптимизмом наблюдаем за продажей последнего крупного объекта недвижимости на балансе ВТБ (не считая главного офиса, который пока неизвестно когда выставят на продажу) - ТРЦ в Чернигове:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-22-000054-a

А так за последний месяц наторговали > 300 млн. грн. Конечно, не факт, что все эти объекты будут в итоге реализованы (будут заключены договоры) и фонд получит живые деньги, но в целом, с учётом еще не проданного главного офиса, картинка для 4й очереди складывается гораздо более оптимистичная, чем я ожидал изначально. Посмотрим.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:42

  Andreww написав:Завтра с осторожным оптимизмом наблюдаем за продажей последнего крупного объекта недвижимости на балансе ВТБ (не считая главного офиса, который пока неизвестно когда выставят на продажу) - ТРЦ в Чернигове:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-22-000054-a

Небольшая неточность, поскольку ТРЦ в Черкассах, которая на суть события, однако, не влияет.

А Doubting Thomas уже, наверное, затаил дыхание, поскольку может оправдаться его прогноз о дате продажи этого ТРЦ, а именно до конца октября, и даже о цене, а именно за ~ 70 млн.грн. :wink:

  Doubting Thomas написав:Рискну предположить, что до конца октября продадут и черкасский Экватор, за ~70М.
Igneus
 
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