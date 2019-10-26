Чи з Промінвест банки супостата пу вже все забрали?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:01
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Завтра с осторожным оптимизмом наблюдаем за продажей последнего крупного объекта недвижимости на балансе ВТБ (не считая главного офиса, который пока неизвестно когда выставят на продажу) - ТРЦ в Чернигове:
А так за последний месяц наторговали > 300 млн. грн. Конечно, не факт, что все эти объекты будут в итоге реализованы (будут заключены договоры) и фонд получит живые деньги, но в целом, с учётом еще не проданного главного офиса, картинка для 4й очереди складывается гораздо более оптимистичная, чем я ожидал изначально. Посмотрим.
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:42
Небольшая неточность, поскольку ТРЦ в Черкассах, которая на суть события, однако, не влияет.
А Doubting Thomas уже, наверное, затаил дыхание, поскольку может оправдаться его прогноз о дате продажи этого ТРЦ, а именно до конца октября, и даже о цене, а именно за ~ 70 млн.грн.
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