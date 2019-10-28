Doubting Thomas написав:Andreww написав:
Спасибо. 507.7 млн. - это за какой период? Это в дополнение к тому миллиарду, что уже был получен фондом? Если так, то в случае, если сделки не сорвутся, то выходит 4я очередь должна получить существенно больше 50% даже учитывая, что окупированный ГО еще не продан.
На момент имеем 198 завершённых сделок по реализации имущества банка на сумму 1 072.7 млн.грн. и 85 незавершённых - на сумму 507.7 млн.грн. (в этом списке проданные объекты за период 19/08-30/10/2019, но, естественно, не все, а только ожидающие подписания договора купли-продажи).
Фонд, как правило, начинает выплаты кредиторам с транша 10-20% от размера очереди. Но в нашем случае к середине декабря, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет аккумулирована гораздо большая сумма.
По состоянию на 1 октября 2019 года по данным ликвидатора ВТБ:
Реализовано (продано) имущества банка: 1 063 133 700 грн.
Получено доход от кредитов: 20 178 920 грн.
Поступления от других источников (аренда и т.д.): 49 103 500 грн.
Всего получено поступлений: 1 132 416 120 грн.
Из них выплачено:
1) Кредиторам 2-ой очереди (зарплата сотрудников ВТБ): 3 969 320 грн. (акцептовано: 3 969 317,13 грн., оставалось выплатить: 2,87 грн.
2) Кредитору 3-ей очереди (Фонд): 922 638 500 грн
(акцептовано: 953 586 310,79 грн., оставалось выплатить: 30 947 810,79 грн. )
3) Обеспеченному кредитору 7-ой очереди (Таскомбанк): 95 303 750 грн. (акцептовано 95 303 760 грн., оставалось выплатить: 10 грн.
То есть, все поступления в ВТБ: 1 132 416 120 грн.
Акцептовано требований 2о.+3о.+7о.: 1 052 859 387,92 грн.
Выплачено 2о.+3о.+7о.: 1 021 911 570 грн.
Осталось выплатить 2о.+3о.+7о.: 30 947 823,66 грн.
Итак, разница между поступлениями в ВТБ ( 1 132 416 120 грн.) и акцептированными требованиями 2о.+3о.+7о. (1 052 859 387,92 грн.) позволяла бы закрыть "попередников" 4-ой очереди, если бы не дополнительные затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ (точной цифры на этот момент пока нет).
Я думаю, что дополнительными поступлениями в ВТБ в октябре (Doubting Thomas указал сумму завершенных сделок по продаже активов 1 072 700 000 грн., то есть есть прирост к 1 063 133 700 грн. по состоянию на 1 октября, а также еще проценты по кредитам и доходы от аренды) затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ, тоже компенсированы.
Таким образом, сейчас уже будет идти накопление выплаты для 4-ой очереди ВТБ, размер требований которой составляет 643 671 641,26 грн. , от незавершенных сделок на 507,7 млн. после их завершения, как правильно отметил Doubting Thomas, в размере от 10%-20% их требований.