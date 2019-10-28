Додано: Сер 30 жов, 2019 20:31

Doubting Thomas написав: Andreww написав: Doubting Thomas написав: Ну а нам остаётся терпеливо ждать полного закрытия совершённых ранее 85 сделок на общую сумму 507.7 млн.грн. и надеяться, что ни одна значительная из них не сорвётся (ттт!). Предположу, что первые выплаты кредиторам 4-й очереди начнутся где-нибудь к середине декабря. Ну а нам остаётся терпеливо ждать полного закрытия совершённых ранее 85 сделок на общую сумму 507.7 млн.грн. и надеяться, что ни одна значительная из них не сорвётся (ттт!). Предположу, что первые выплаты кредиторам 4-й очереди начнутся где-нибудь к середине декабря.

Спасибо. 507.7 млн. - это за какой период? Это в дополнение к тому миллиарду, что уже был получен фондом? Если так, то в случае, если сделки не сорвутся, то выходит 4я очередь должна получить существенно больше 50% даже учитывая, что окупированный ГО еще не продан. Спасибо. 507.7 млн. - это за какой период? Это в дополнение к тому миллиарду, что уже был получен фондом? Если так, то в случае, если сделки не сорвутся, то выходит 4я очередь должна получить существенно больше 50% даже учитывая, что окупированный ГО еще не продан.

На момент имеем 198 завершённых сделок по реализации имущества банка на сумму 1 072.7 млн.грн. и 85 незавершённых - на сумму 507.7 млн.грн. (в этом списке проданные объекты за период 19/08-30/10/2019, но, естественно, не все, а только ожидающие подписания договора купли-продажи).

Фонд, как правило, начинает выплаты кредиторам с транша 10-20% от размера очереди. Но в нашем случае к середине декабря, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет аккумулирована гораздо большая сумма. На момент имеем 198 завершённых сделок по реализации имущества банка на сумму 1 072.7 млн.грн. и 85 незавершённых - на сумму 507.7 млн.грн. (в этом списке проданные объекты за период 19/08-30/10/2019, но, естественно, не все, а только ожидающие подписания договора купли-продажи).Фонд, как правило, начинает выплаты кредиторам с транша 10-20% от размера очереди. Но в нашем случае к середине декабря, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет аккумулирована гораздо большая сумма.

По состоянию на 1 октября 2019 года по данным ликвидатора ВТБ:Реализовано (продано) имущества банка:Получено доход от кредитов:Поступления от других источников (аренда и т.д.):Всего получено поступлений:1) Кредиторам 2-ой очереди (зарплата сотрудников ВТБ):(акцептовано:, оставалось выплатить:2) Кредитору 3-ей очереди (Фонд):(акцептовано:, оставалось выплатить:3) Обеспеченному кредитору 7-ой очереди (Таскомбанк):(акцептовано, оставалось выплатить:То есть, все поступления в ВТБ:Акцептовано требований 2о.+3о.+7о.:Выплачено 2о.+3о.+7о.:Осталось выплатить 2о.+3о.+7о.:Итак, разница между поступлениями в ВТБ () и акцептированными требованиями 2о.+3о.+7о. () позволяла бы закрыть "попередников" 4-ой очереди, если бы не дополнительные затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ (точной цифры на этот момент пока нет).Я думаю, что дополнительными поступлениями в ВТБ в октябре (указал сумму завершенных сделок по продаже активов, то есть есть прирост кпо состоянию на 1 октября, а также еще проценты по кредитам и доходы от аренды) затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ, тоже компенсированы.Таким образом, сейчас уже будет идти накопление выплаты для 4-ой очереди ВТБ, размер требований которой составляет, от незавершенных сделок напосле их завершения, как правильно отметил, в размере отих требований.