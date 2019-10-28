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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1700170117021703

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:31

  Doubting Thomas написав:
  Andreww написав:
  Doubting Thomas написав: Ну а нам остаётся терпеливо ждать полного закрытия совершённых ранее 85 сделок на общую сумму 507.7 млн.грн. и надеяться, что ни одна значительная из них не сорвётся (ттт!). Предположу, что первые выплаты кредиторам 4-й очереди начнутся где-нибудь к середине декабря.

Спасибо. 507.7 млн. - это за какой период? Это в дополнение к тому миллиарду, что уже был получен фондом? Если так, то в случае, если сделки не сорвутся, то выходит 4я очередь должна получить существенно больше 50% даже учитывая, что окупированный ГО еще не продан.

На момент имеем 198 завершённых сделок по реализации имущества банка на сумму 1 072.7 млн.грн. и 85 незавершённых - на сумму 507.7 млн.грн. (в этом списке проданные объекты за период 19/08-30/10/2019, но, естественно, не все, а только ожидающие подписания договора купли-продажи).
Фонд, как правило, начинает выплаты кредиторам с транша 10-20% от размера очереди. Но в нашем случае к середине декабря, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет аккумулирована гораздо большая сумма.

По состоянию на 1 октября 2019 года по данным ликвидатора ВТБ:
http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument

Реализовано (продано) имущества банка: 1 063 133 700 грн.
Получено доход от кредитов: 20 178 920 грн.
Поступления от других источников (аренда и т.д.): 49 103 500 грн.
Всего получено поступлений: 1 132 416 120 грн.

Из них выплачено:
1) Кредиторам 2-ой очереди (зарплата сотрудников ВТБ): 3 969 320 грн. (акцептовано: 3 969 317,13 грн., оставалось выплатить: 2,87 грн. :)

2) Кредитору 3-ей очереди (Фонд): 922 638 500 грн
(акцептовано: 953 586 310,79 грн., оставалось выплатить: 30 947 810,79 грн. :evil: )

3) Обеспеченному кредитору 7-ой очереди (Таскомбанк): 95 303 750 грн. (акцептовано 95 303 760 грн., оставалось выплатить: 10 грн. :)

То есть, все поступления в ВТБ: 1 132 416 120 грн.
Акцептовано требований 2о.+3о.+7о.: 1 052 859 387,92 грн.
Выплачено 2о.+3о.+7о.: 1 021 911 570 грн.
Осталось выплатить 2о.+3о.+7о.: 30 947 823,66 грн.

Итак, разница между поступлениями в ВТБ ( 1 132 416 120 грн.) и акцептированными требованиями 2о.+3о.+7о. (1 052 859 387,92 грн.) позволяла бы закрыть "попередников" 4-ой очереди, если бы не дополнительные затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ (точной цифры на этот момент пока нет).
Я думаю, что дополнительными поступлениями в ВТБ в октябре (Doubting Thomas указал сумму завершенных сделок по продаже активов 1 072 700 000 грн., то есть есть прирост к 1 063 133 700 грн. по состоянию на 1 октября, а также еще проценты по кредитам и доходы от аренды) затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ, тоже компенсированы.

Таким образом, сейчас уже будет идти накопление выплаты для 4-ой очереди ВТБ, размер требований которой составляет 643 671 641,26 грн. , от незавершенных сделок на 507,7 млн. после их завершения, как правильно отметил Doubting Thomas, в размере от 10%-20% их требований.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:14

  abc111 написав:....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....

До роковин 4 черга розморозиться?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

В частности, в течение прошедшей недели реализованы активы:

- АО «ВТБ Банк» на сумму 135,8 млн грн;
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сменили уполномоченного по ликвидации. Если кому-то нужно забрасывать письма о смене реквизитов, новые ФИО тут:
https://vtb.ua/site.nsf/0/3732ed39ef0cc ... %D0%9E.pdf
Lumis
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:31

  Lumis написав:Сменили уполномоченного по ликвидации. Если кому-то нужно забрасывать письма о смене реквизитов, новые ФИО тут:
https://vtb.ua/site.nsf/0/3732ed39ef0cc ... %D0%9E.pdf




...письма с реквизитами просто на адрес пушкинская, там ящик для таких бумаг, возле охранника ;)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....

До роковин 4 черга розморозиться?

Перш за все, треба розрізняти дату введення ТА ( 28 листопада) і дату початку ліквідації (19 грудня).
Щодо перспективи початку розрахунків з кредиторами 4 черги, то це можливо й наприкінці листопада. Однак для цього покупець ТЦ "Магеллан" повинен був протягом 18 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто з 9 жовтня по 5 листопада, внести на накопічувальний рахунок ВТБ плату за цей лот, а саме 245,9 млн. грн. Тоді банк повинен протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто до кінця цього тижня, укласти договір купівлі-продажу цього активу, після чого його продаж вважатиметься завершеним. Відтак, у Фонда буде достатньо коштів для початку розрахунків з 4 чергою вже у листопаді 2019 року.
Однак може статися так, що продаж ТЦ "Магеллан" не відбудеться унаслідок відмови покупця або його продаж буде відтерміновано у часі внаслідок продовження Фондом до 42 чи 132 робочих днів процедури підготовки укладення договору купівлі-продажу. Тоді кошти для розрахунків з 4 чергою буде накопічено Фондом за рахунок завершення продажу інших активів лише у грудні 2019 року.
Я записався на прийом, який відбудеться наступного тижня, для знайомства з новим ліквідатором ВТБ, і ця можливість надається йому лише один раз. Тоді можна уточнити ситуацію, яка склалася станом на цей час.
Igneus
 
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