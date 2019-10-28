Doubting Thomas написав: Ну а нам остаётся терпеливо ждать полного закрытия совершённых ранее 85 сделок на общую сумму 507.7 млн.грн. и надеяться, что ни одна значительная из них не сорвётся (ттт!). Предположу, что первые выплаты кредиторам 4-й очереди начнутся где-нибудь к середине декабря.
Спасибо. 507.7 млн. - это за какой период? Это в дополнение к тому миллиарду, что уже был получен фондом? Если так, то в случае, если сделки не сорвутся, то выходит 4я очередь должна получить существенно больше 50% даже учитывая, что окупированный ГО еще не продан.
На момент имеем 198 завершённых сделок по реализации имущества банка на сумму 1 072.7 млн.грн. и 85 незавершённых - на сумму 507.7 млн.грн. (в этом списке проданные объекты за период 19/08-30/10/2019, но, естественно, не все, а только ожидающие подписания договора купли-продажи). Фонд, как правило, начинает выплаты кредиторам с транша 10-20% от размера очереди. Но в нашем случае к середине декабря, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет аккумулирована гораздо большая сумма.
То есть, все поступления в ВТБ: 1 132 416 120 грн. Акцептовано требований 2о.+3о.+7о.: 1 052 859 387,92 грн. Выплачено 2о.+3о.+7о.: 1 021 911 570 грн. Осталось выплатить 2о.+3о.+7о.: 30 947 823,66 грн.
Итак, разница между поступлениями в ВТБ ( 1 132 416 120 грн.) и акцептированными требованиями 2о.+3о.+7о. (1 052 859 387,92 грн.) позволяла бы закрыть "попередников" 4-ой очереди, если бы не дополнительные затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ (точной цифры на этот момент пока нет). Я думаю, что дополнительными поступлениями в ВТБ в октябре (Doubting Thomas указал сумму завершенных сделок по продаже активов 1 072 700 000 грн., то есть есть прирост к 1 063 133 700 грн. по состоянию на 1 октября, а также еще проценты по кредитам и доходы от аренды) затраты Фонда, которые связаны с ликвидацией ВТБ, тоже компенсированы.
Таким образом, сейчас уже будет идти накопление выплаты для 4-ой очереди ВТБ, размер требований которой составляет 643 671 641,26 грн. , от незавершенных сделок на 507,7 млн. после их завершения, как правильно отметил Doubting Thomas, в размере от 10%-20% их требований.
abc111 написав:....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....
До роковин 4 черга розморозиться?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
abc111 написав:....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....
До роковин 4 черга розморозиться?
Перш за все, треба розрізняти дату введення ТА ( 28 листопада) і дату початку ліквідації (19 грудня). Щодо перспективи початку розрахунків з кредиторами 4 черги, то це можливо й наприкінці листопада. Однак для цього покупець ТЦ "Магеллан" повинен був протягом 18 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто з 9 жовтня по 5 листопада, внести на накопічувальний рахунок ВТБ плату за цей лот, а саме 245,9 млн. грн. Тоді банк повинен протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто до кінця цього тижня, укласти договір купівлі-продажу цього активу, після чого його продаж вважатиметься завершеним. Відтак, у Фонда буде достатньо коштів для початку розрахунків з 4 чергою вже у листопаді 2019 року. Однак може статися так, що продаж ТЦ "Магеллан" не відбудеться унаслідок відмови покупця або його продаж буде відтерміновано у часі внаслідок продовження Фондом до 42 чи 132 робочих днів процедури підготовки укладення договору купівлі-продажу. Тоді кошти для розрахунків з 4 чергою буде накопічено Фондом за рахунок завершення продажу інших активів лише у грудні 2019 року. Я записався на прийом, який відбудеться наступного тижня, для знайомства з новим ліквідатором ВТБ, і ця можливість надається йому лише один раз. Тоді можна уточнити ситуацію, яка склалася станом на цей час.
abc111 написав:....третья очередь полностью закрыта, накопления пошли на 4....
До роковин 4 черга розморозиться?
Перш за все, треба розрізняти дату введення ТА ( 28 листопада) і дату початку ліквідації (19 грудня). Щодо перспективи початку розрахунків з кредиторами 4 черги, то це можливо й наприкінці листопада. Однак для цього покупець ТЦ "Магеллан" повинен був протягом 18 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто з 9 жовтня по 5 листопада, внести на накопічувальний рахунок ВТБ плату за цей лот, а саме 245,9 млн. грн. Тоді банк повинен протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу торгів, тобто до кінця цього тижня, укласти договір купівлі-продажу цього активу, після чого його продаж вважатиметься завершеним. Відтак, у Фонда буде достатньо коштів для початку розрахунків з 4 чергою вже у листопаді 2019 року. Однак може статися так, що продаж ТЦ "Магеллан" не відбудеться унаслідок відмови покупця або його продаж буде відтерміновано у часі внаслідок продовження Фондом до 42 чи 132 робочих днів процедури підготовки укладення договору купівлі-продажу. Тоді кошти для розрахунків з 4 чергою буде накопічено Фондом за рахунок завершення продажу інших активів лише у грудні 2019 року. Я записався на прийом, який відбудеться наступного тижня, для знайомства з новим ліквідатором ВТБ, і ця можливість надається йому лише один раз. Тоді можна уточнити ситуацію, яка склалася станом на цей час.
На данный момент на счету в банке уже накопилось средств для выплаты минимум 10% для 4-й очереди. Однако Фонд начинает выплаты не после того, как деньги поступили за объект, а после того, как в реестре прав собственности появится запись о праве собственности. Фонд таким образом страхует риски возможного возврата средств, если эту запись в последствии не удастся внести. Как я понимаю, это и есть причина в разнице между поступлениями и погашением очередей, а не в непредвиденных тратах Фонда, как говорилось Вами ранее.