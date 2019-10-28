Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54

Doubting Thomas написав: Igneus написав: Итак, сегодня, 6 ноября 2019 году, был заключен, нотариально заверен, приобрел силу с момента нотариального заверения и оглашен договор покупки-продажи помещения ТРК "Магеллан" площадью 64836,5 кв.м. (актив № 6) по цене 182 125 922 гривны:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-01-000114-b



Не пугайтесь, что в договоре не указана полная цена лота G22N011391, проданного на аукционе, а именно 245 899 899 гривен, так как этот лот состоит из семи активов, а именно №№ 1-7, и поэтому предметом заключенного и оглашенного договора является только актив № 6:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom ... hp?lang=ua



Насколько я понимаю, должны быть заключены еще шесть договоров по продаже активов №№ 1-5, 7. Итак, сегодня,, был заключен, нотариально заверен, приобрел силу с момента нотариального заверения и оглашен договор покупки-продажи помещения ТРК "Магеллан" площадью) по ценеНе пугайтесь, что в договоре не указана полная цена лота, проданного на аукционе, а именно, так как этот лот состоит из, а именно, и поэтому предметом заключенного и оглашенного договора является только активНасколько я понимаю, должны быть заключены ещепо продаже активов

Заключены все 7 договоров купли-продажи по Магеллану (на prozorro лежит одна общая, 30-страничная pdf-ка). Это означает, что на накопительный счёт ВТБ поступила вся сумма от продажи лота - 245.9 млн.грн. И теперь Фонду не отделаться первым траншем выплат в размере 10%-15%. Маловато будет Заключеныпо Магеллану (на prozorro лежит одна общая, 30-страничная pdf-ка). Это означает, что на накопительный счёт ВТБ поступила вся сумма от продажи лота - 245.9 млн.грн. И теперь Фонду не отделаться первым траншем выплат в размере 10%-15%. Маловато будет

Когда я открывал после 19-00, то, по-моему, был выложен только один договор по активу № 6 на 182 млн. Он еще был криво выложен и мне пришлось его поворачивать. Я был озадачен и начал выяснять, а почему цена не совпадает. Хотя, может быть от чувства удовлетворения, что сделка не сорвалась, и не заметил остальных договоров.Но теперь это уже не столь важно, поскольку действительно Фонду 10%-20% не отделаться и выплату для 4-ой очереди нужно делать в ноябре.Кстати, НБУ отрапортовал, что все банки уже перешли на реквизиты в международном формате IBAN, поэтому тем вкладчикам, кто не обновил реквизиты, нужно это сделать:И хотя НБУ продолжил срок перехода на международный формат IBAN до 12 января 2020 года, рисковать не стоит, тем более, что продление там поясняется заботой о бюджетных платежах, а не заботой о вкладчиках банков: