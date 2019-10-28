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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54

  Doubting Thomas написав:
  Igneus написав:Итак, сегодня, 6 ноября 2019 году, был заключен, нотариально заверен, приобрел силу с момента нотариального заверения и оглашен договор покупки-продажи помещения ТРК "Магеллан" площадью 64836,5 кв.м. (актив № 6) по цене 182 125 922 гривны:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-01-000114-b

Не пугайтесь, что в договоре не указана полная цена лота G22N011391, проданного на аукционе, а именно 245 899 899 гривен, так как этот лот состоит из семи активов, а именно №№ 1-7, и поэтому предметом заключенного и оглашенного договора является только актив № 6:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom ... hp?lang=ua

Насколько я понимаю, должны быть заключены еще шесть договоров по продаже активов №№ 1-5, 7.

Заключены все 7 договоров купли-продажи по Магеллану (на prozorro лежит одна общая, 30-страничная pdf-ка). Это означает, что на накопительный счёт ВТБ поступила вся сумма от продажи лота - 245.9 млн.грн. И теперь Фонду не отделаться первым траншем выплат в размере 10%-15%. Маловато будет :!:

Когда я открывал после 19-00, то, по-моему, был выложен только один договор по активу № 6 на 182 млн. Он еще был криво выложен и мне пришлось его поворачивать. Я был озадачен и начал выяснять, а почему цена не совпадает. Хотя, может быть от чувства удовлетворения, что сделка не сорвалась, и не заметил остальных договоров.
Но теперь это уже не столь важно, поскольку действительно Фонду 10%-20% не отделаться и выплату для 4-ой очереди нужно делать в ноябре.

Кстати, НБУ отрапортовал, что все банки уже перешли на реквизиты в международном формате IBAN, поэтому тем вкладчикам, кто не обновил реквизиты, нужно это сделать:
https://bank.gov.ua/news/all/zaversheno ... ndart-iban

И хотя НБУ продолжил срок перехода на международный формат IBAN до 12 января 2020 года, рисковать не стоит, тем более, что продление там поясняется заботой о бюджетных платежах, а не заботой о вкладчиках банков:
https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno
Igneus
 
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