Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:23

rsq написав: Однако Фонд начинает выплаты не после того, как деньги поступили за объект, а после того, как в реестре прав собственности появится запись о праве собственности. Фонд таким образом страхует риски возможного возврата средств, если эту запись в последствии не удастся внести. Однако Фонд начинает выплаты, а. Фонд таким образом

Что-то с течением времени у Вас все больше симпатий к Фонду появляется?Поэтому, чтобы Фонд не расслаблялся, прокомментирую Ваши доводы, которые выделены мною жирным шрифтом, следующим образом.В части 1 статьи 19 Конституции Украины закреплено одно из положений французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года, а именноЭто уже разъяснено даже нашим Верховным Судом:Например, в новую редакцию Закона "Про жилищно-коммунальные услуги" внесли норму, что письменный акт-претензия потребителя отсылается исполнителю услуг. Однако, этот Закон не запрещает потребителю передать письменный акт-претензию исполнителю услуг через его центр обслуживания или канцелярию с отметкой о вручении на своем экземпляре.Напротив, в части 2 статьи 19 Конституции Украины установлен принцип, что для органа государственной власти и его должностного лица, например, для Фонда,Итак, поскольку Ваши доводы, которые выделены жирным шрифтом, не имеют подтверждения в законах, то Фонд не имеет права так поступать. При этом Фонд не страховая компания, чтобы страховать свои риски подобным образом.Кроме того, условиями продажи активов банков предусмотрена предварительная их оплата победителем торгов на аукционах до заключения договоров купли-продажи. При этом в законодательстве не установлена ответственность продавца актива за проблемы его государственной регистрации покупателем. В части 2 статьи 693 Гражданского кодекса Украины всего лишь установлено, что если продавец, который получил сумму предварительной оплаты товара, не передал товар в установленный срок, покупатель имеет право требовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты.Вместе с тем, 3 октября 2019 года был принят Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", который вступил в действие 2 ноября 2019 года, то есть до заключения 6 ноября 2019 года договора покупки-продажи ТЦ "Магеллан":Этим Законом введенаТеперь нотариус после нотариального заверения договора покупки-продажи недвижимости обязан самостоятельно сразу провести государственную регистрацию прав на нее.Итак, риски Фонда из-за государственной регистрации покупателями активов банков в виде недвижимости, которых по закону не было ранее, вообще отпали, и он должен рассчитываться с кредиторами после заключения договоров их покупки-продажи.При этом, по статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года вмешательство государства в право физического и юридического лица мирно владеть своим имуществом возможно лишь на основе, который являетсяЕсли Евросуд не находит в национальном законодательстве оснований для вмешательства государства в право физического лица, которыми являются, например, выделенные мною Ваши доводы, или это законодательство содержит коллизии, то решение принимается не в пользу государства.Наконец, вопрос о затратах Фонда на ликвидацию банков, что предусмотрено законом, также поднимался и Вами. При этом, заФонд изъял в свою пользу по этой части