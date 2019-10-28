Igneus написав:Итак, сегодня, 6 ноября 2019 году, был заключен, нотариально заверен, приобрел силу с момента нотариального заверения и оглашен договор покупки-продажи помещения ТРК "Магеллан" площадью 64836,5 кв.м. (актив № 6) по цене 182 125 922 гривны: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-01-000114-b
Не пугайтесь, что в договоре не указана полная цена лота G22N011391, проданного на аукционе, а именно 245 899 899 гривен, так как этот лот состоит из семи активов, а именно №№ 1-7, и поэтому предметом заключенного и оглашенного договора является только актив № 6: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom ... hp?lang=ua
Насколько я понимаю, должны быть заключены еще шесть договоров по продаже активов №№ 1-5, 7.
Заключены все 7 договоров купли-продажи по Магеллану (на prozorro лежит одна общая, 30-страничная pdf-ка). Это означает, что на накопительный счёт ВТБ поступила вся сумма от продажи лота - 245.9 млн.грн. И теперь Фонду не отделаться первым траншем выплат в размере 10%-15%. Маловато будет
Когда я открывал после 19-00, то, по-моему, был выложен только один договор по активу № 6 на 182 млн. Он еще был криво выложен и мне пришлось его поворачивать. Я был озадачен и начал выяснять, а почему цена не совпадает. Хотя, может быть от чувства удовлетворения, что сделка не сорвалась, и не заметил остальных договоров. Но теперь это уже не столь важно, поскольку действительно Фонду 10%-20% не отделаться и выплату для 4-ой очереди нужно делать в ноябре.
rsq написав:Однако Фонд начинает выплаты не после того, как деньги поступили за объект, а после того, как в реестре прав собственности появится запись о праве собственности. Фонд таким образом страхует риски возможного возврата средств, если эту запись в последствии не удастся внести.
Что-то с течением времени у Вас все больше симпатий к Фонду появляется? Поэтому, чтобы Фонд не расслаблялся, прокомментирую Ваши доводы, которые выделены мною жирным шрифтом, следующим образом.
В части 1 статьи 19 Конституции Украины закреплено одно из положений французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года, а именно для частного лица все, что не запрещено законом, то дозволено. Это уже разъяснено даже нашим Верховным Судом: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78022619
Например, в новую редакцию Закона "Про жилищно-коммунальные услуги" внесли норму, что письменный акт-претензия потребителя отсылается исполнителю услуг заказным письмом. Однако, этот Закон не запрещает потребителю передать письменный акт-претензию исполнителю услуг через его центр обслуживания или канцелярию с отметкой о вручении на своем экземпляре.
Напротив, в части 2 статьи 19 Конституции Украины установлен принцип, что для органа государственной власти и его должностного лица, например, для Фонда, дозволено все, что предписано законом.
Итак, поскольку Ваши доводы, которые выделены жирным шрифтом, не имеют подтверждения в законах, то Фонд не имеет права так поступать. При этом Фонд не страховая компания, чтобы страховать свои риски подобным образом.
Кроме того, условиями продажи активов банков предусмотрена предварительная их оплата победителем торгов на аукционах до заключения договоров купли-продажи. При этом в законодательстве не установлена ответственность продавца актива за проблемы его государственной регистрации покупателем. В части 2 статьи 693 Гражданского кодекса Украины всего лишь установлено, что если продавец, который получил сумму предварительной оплаты товара, не передал товар в установленный срок, покупатель имеет право требовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты.
Вместе с тем, 3 октября 2019 года был принят Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", который вступил в действие 2 ноября 2019 года, то есть до заключения 6 ноября 2019 года договора покупки-продажи ТЦ "Магеллан": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-20#n27
Этим Законом введена одновременность осуществления нотариального действия с недвижимостью и государственной регистрации прав на нее. Теперь нотариус после нотариального заверения договора покупки-продажи недвижимости обязан самостоятельно сразу провести государственную регистрацию прав на нее. Итак, риски Фонда из-за государственной регистрации покупателями активов банков в виде недвижимости, которых по закону не было ранее, вообще отпали, и он должен рассчитываться с кредиторами после заключения договоров их покупки-продажи.
При этом, по статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года вмешательство государства в право физического и юридического лица мирно владеть своим имуществом возможно лишь на основе качественного национального закона, который является доступным, четким и прогнозируемым в применении: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858
Если Евросуд не находит в национальном законодательстве оснований для вмешательства государства в право физического лица, которыми являются, например, выделенные мною Ваши доводы, или это законодательство содержит коллизии, то решение принимается не в пользу государства.
На 19 ноября 2019 года назначили еще одни торги по недвижимости, которую ранее продать не удалось, к которой новый ликвидатор присоединил основные средства банка "Хрещатик" в "нагрузку". Будут продавать дом олигарха в Козине, квартиру на улице Софиевской в Киеве, нежилое помещение магазина в Николаеве, административное здание в Тернополе вместе с ... оборудованием АЗС в Донецке, и, наконец-то, нежилое помещение в Днепре по проспекту Яворницкого.
По лоту № G23N04427 (земельный участок в Козине площадью 2,5514 Га, за который предложили на торгах 6 млн.грн.), торги все-таки состоялись и было принято решение продлить заключение договора до 132 рабочих дней, а в Прозорро вроде-бы некорректно указана информация, что торги не состоялись.
По лоту № GL16N012252 (права требования по кредиту, за который предложили на торгах 65,2 млн.грн.), ожидается заключение договора, но один из участников торгов сообщил и ВТБ подтвердил, что по этому активу есть определение суда от 28 октября 2019 года об обеспечении иска, которое обжаловано банком: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85266856
Igneus написав:На 19 ноября 2019 года назначили еще одни торги по недвижимости, которую ранее продать не удалось, к которой новый ликвидатор присоединил основные средства банка "Хрещатик" в "нагрузку". Будут продавать дом олигарха в Козине, квартиру на улице Софиевской в Киеве, нежилое помещение магазина в Николаеве, административное здание в Тернополе вместе с ... оборудованием АЗС в Донецке, и, наконец-то, нежилое помещение в Днепре по проспекту Яворницкого.
Интересно, а как делятся между банками средства от продаж "смешанных" лотов? Если пропорционально стартовой цене, то это очевидный повод для злоупотреблений со стороны Фонда, поскольку в один лот "лёгким движением руки" можно объединить очень по-разному дисконтированные активы. И в результате получим откровенно заниженную цену продажи активов одного банка (представляющих основной интерес для потенциальных покупателей) и, наоборот, завышенную, а то и нереально раздутую цену продажи активов другого (добавленных в качестве "нагрузки", но незначительно или вовсе не дисконтированных). Ясно, что Фонду всё равно (и это в лучшем случае, если предположить отсутствие злого умысла и личной заинтересованности!), Фонд свою комиссию в любом случае получит и бодро отчитается перед общественностью об очередных успешно проведённых торгах, а вот кредиторам ВТБ вряд ли понравится идея совместно продавать на непрозрачных условиях ликвидную недвижимость ВТБ, прошедшую долгий путь дисконтирования на аукционах, и откровенно неликвидные основные средства Крещатика или любого другого банка, но по раздутой балансовой стоимости или "для приличия" слегка уценённые .
Doubting Thomas Зачем вообще присоединять имущество чужих банков к недвижимости ВТБ? По какому праву его присоединяют- ведь этот ненужное барахло ухудшает кач-во продаваемых активов ? Откуда оно взялось - может по взаимозачету и числится на балансе ВТБ ? Почему сам Хрещатик не продает его?
Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация? Ранее Вы писали, что планируете на прием к новому ликвидатору. Не могли бы Вы узнать планы относительно ПРОДАЖИ ГО ВТБ, спорных активов , продажи кредитов ит.д. и когда уже планируют рассчитываться с вкладчиками? Заранее Спасибо!