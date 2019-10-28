Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument), і, нарешті, підтвердження представником ліквідатора у понеділок проведення прийому, прийом у цей вівторок не відбувся. Представники банку і ліквідатора стверджували про виклик ліквідатора з нагальних питань діяльності банку і підготовку ним проведення виплат для четвертої черги кредиторів.
Відтак, після проведення виплат для четвертої черги кредиторів та переоцінки ситуації, яка складатиметься на дату цієї виплати, ми повернемося до порушеного питання, адже Держава є одним із боржників банку ВТБ, тобто всіх кредиторів банку ВТБ, з яким треба працювати до погашення нею боргу, який підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, а саме - 933,5 млн.грн.