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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:01
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Никто не узнавал: платил ли банк Фонду или Минфину проценты по обслуживанию займа по 2-й и 3-й очереди? Дельта банку начисляются 12% годовых Минфину и сейчас.
Додано: Вів 12 лис, 2019 23:11
Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (
Відтак, після проведення виплат для четвертої черги кредиторів та переоцінки ситуації, яка складатиметься на дату цієї виплати, ми повернемося до порушеного питання, адже Держава є одним із боржників банку ВТБ, тобто всіх кредиторів банку ВТБ, з яким треба працювати до погашення нею боргу, який підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, а саме - 933,5 млн.грн.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:35
[quote="4793002:Igneus"]Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (
...может как то сделать коллективную запись на прием ...???
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59
Igneus странное совпадение. Именно в день и часы приема понадобилось отлучиться.А если бы человек ехал на прием с другого региона!! Абсолютное неуважение к людям-вкладчикам.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:50
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Пока подождем, тем более, что ее недавно назначили, хотя она работала заместителем у господина Шевченко.
Пусть пока работает и отрабатывает деньги плательщиков налогов:
Посмотрим по результату за ноябрь.
Это еще раз подтверждает тот факт, что ликвидатору ВТБ не нужно помещение главного офиса ВТБ, поскольку он весь в работе за его пределами, и не явился в главный офис даже в день и час согласованного приема, хотя его ждал юрист, у которого время расписано по часам.
И поэтому главный офис ВТБ нужно продавать
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