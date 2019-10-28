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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:01
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Никто не узнавал: платил ли банк Фонду или Минфину проценты по обслуживанию займа по 2-й и 3-й очереди? Дельта банку начисляются 12% годовых Минфину и сейчас.
Додано: Вів 12 лис, 2019 23:11
Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (
Відтак, після проведення виплат для четвертої черги кредиторів та переоцінки ситуації, яка складатиметься на дату цієї виплати, ми повернемося до порушеного питання, адже Держава є одним із боржників банку ВТБ, тобто всіх кредиторів банку ВТБ, з яким треба працювати до погашення нею боргу, який підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, а саме - 933,5 млн.грн.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:35
[quote="4793002:Igneus"]Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (
...может как то сделать коллективную запись на прием ...???
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59
Igneus странное совпадение. Именно в день и часы приема понадобилось отлучиться.А если бы человек ехал на прием с другого региона!! Абсолютное неуважение к людям-вкладчикам.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:50
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Пока подождем, тем более, что ее недавно назначили, хотя она работала заместителем у господина Шевченко.
Пусть пока работает и отрабатывает деньги плательщиков налогов:
Посмотрим по результату за ноябрь.
Это еще раз подтверждает тот факт, что ликвидатору ВТБ не нужно помещение главного офиса ВТБ, поскольку он весь в работе за его пределами, и не явился в главный офис даже в день и час согласованного приема, хотя его ждал юрист, у которого время расписано по часам.
И поэтому главный офис ВТБ нужно продавать
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:27
На заметно оскудевшем на информацию, даже в сравнении с другими банками в состоянии ликвидации, сайте банка ВТБ появилось объявление (обновленное) о регистрации заявлений с кредиторскими требованиями:
Однако срок там остался прежним, то есть до 21 января 2019 года, и поэтому оно касается тех, кто может быть по суду добился акцептирования своих требований.
Для тех, кто уже подал требования и был признан кредитором, актуальной является лишь форма заявления об обновленных реквизитах банковского счета для удовлетворения кредиторских требований.
Однако предупреждаю, что, по моему мнению, в форме, которую предлагает ликвидатор ВТБ, есть ошибка, поскольку в реквизитах в международном формате IBAN код МФО отдельно не указывается, поскольку он уже включен в "рахунок отримувача в формате IBAN".
Поэтому к заявлению с обновленными реквизитами лучше прикладывать еще и справку своего банка, где они указаны уже в международном формате IBAN.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:42
Странно.. На горячей линии ФГВФЛ сказали, что не надо ничего подавать. Банк сам все переведет.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Если Фонд закроет четвертую очередь до 12 января 2020 года, то поскольку НБУ продлил переходный период по реквизитам до этой даты, исходя из этого Фонд может быть и считает, что не нужно ничего подавать.
Но поскольку из-за ФК "Конкорд Факторинг" (отдельное мерси господину Мазепе) 65 млн.грн. по лоту № GL16N012252 могут "подвиснуть", вряд ли Фонд успеет до 12 января 2020 года с закрытием четвертой очереди.
А на "горячей линии Фонда" студент на подработке может все что угодно сказать.
Я помню, как мне поясняли про Фонд, как юридическое лицо публичного права. Когда же я решил ради интереса углубить дискуссию по этому вопросу, то понял, что студент "поплыл", так как у него есть только шпаргалка, от которой ему трудно отклониться.
Наконец, на ветке Ощадбанка недавно закончилась дискуссия, как плательщик судебного сбора через его интернет-банк оплатил судебный сбор по реквизитам в международном формате IBAN, но платеж не прошел. Похоже, что причиной было то, что в международном формате нет отдельного кода МФО, поскольку он уже включен в номер счета, и у Ощадбанка возникла проблема с таким переводом.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ви хотіли сказати с отритієм...мабуть?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:50
Після укладення договору про продаж "Магеллану" за 245,9 млн.грн. виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.
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