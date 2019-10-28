Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

rsq написав: Странно.. На горячей линии ФГВФЛ сказали, что не надо ничего подавать. Банк сам все переведет. Странно.. На горячей линии ФГВФЛ сказали, что не надо ничего подавать. Банк сам все переведет.

Если Фонд закроет четвертую очередь до, то поскольку НБУ продлил переходный период по реквизитам до этой даты, исходя из этого Фонд может быть и считает, что не нужно ничего подавать.Но поскольку из-за ФК "Конкорд Факторинг" (отдельное мерси господину Мазепе) 65 млн.грн. по лоту № GL16N012252 могут "подвиснуть", вряд ли Фонд успеет до 12 января 2020 года с закрытием четвертой очереди.А на "горячей линии Фонда" студент на подработке может все что угодно сказать.Я помню, как мне поясняли про Фонд, как юридическое лицо публичного права. Когда же я решил ради интереса углубить дискуссию по этому вопросу, то понял, что студент "поплыл", так как у него есть только шпаргалка, от которой ему трудно отклониться.Наконец, на ветке Ощадбанка недавно закончилась дискуссия, как плательщик судебного сбора через его интернет-банк оплатил судебный сбор по реквизитам в международном формате IBAN, но платеж не прошел. Похоже, что причиной было то, что в международном формате нет отдельного кода МФО, поскольку он уже включен в номер счета, и у Ощадбанка возникла проблема с таким переводом.