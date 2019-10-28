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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1702170317041705

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Никто не узнавал: платил ли банк Фонду или Минфину проценты по обслуживанию займа по 2-й и 3-й очереди? Дельта банку начисляются 12% годовых Минфину и сейчас.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:11

Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument), і, нарешті, підтвердження представником ліквідатора у понеділок проведення прийому, прийом у цей вівторок не відбувся. Представники банку і ліквідатора стверджували про виклик ліквідатора з нагальних питань діяльності банку і підготовку ним проведення виплат для четвертої черги кредиторів.

Відтак, після проведення виплат для четвертої черги кредиторів та переоцінки ситуації, яка складатиметься на дату цієї виплати, ми повернемося до порушеного питання, адже Держава є одним із боржників банку ВТБ, тобто всіх кредиторів банку ВТБ, з яким треба працювати до погашення нею боргу, який підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, а саме - 933,5 млн.грн.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:35

[quote="4793002:Igneus"]Незважаючи на додержання мною всіх вимог Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 грудня 2015 року № 233 (зі змінами), а також вимог особистого прийому громадян ліквідатором банку ВТБ (http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument), і, нарешті, підтвердження представником ліквідатора у понеділок проведення прийому, прийом у цей вівторок не відбувся. Представники банку і ліквідатора стверджували про виклик ліквідатора з нагальних питань діяльності банку і підготовку ним проведення виплат для четвертої черги кредиторів.

...может как то сделать коллективную запись на прием ...???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59

Igneus странное совпадение. Именно в день и часы приема понадобилось отлучиться.А если бы человек ехал на прием с другого региона!! Абсолютное неуважение к людям-вкладчикам.
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

:D
  abc111 написав:...может как то сделать коллективную запись на прием ...???

Пока подождем, тем более, что ее недавно назначили, хотя она работала заместителем у господина Шевченко.
Пусть пока работает и отрабатывает деньги плательщиков налогов:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/06/30/626624/

Посмотрим по результату за ноябрь.

  саша написав:Igneus странное совпадение. Именно в день и часы приема понадобилось отлучиться.А если бы человек ехал на прием с другого региона!! Абсолютное неуважение к людям-вкладчикам.

Это еще раз подтверждает тот факт, что ликвидатору ВТБ не нужно помещение главного офиса ВТБ, поскольку он весь в работе за его пределами, и не явился в главный офис даже в день и час согласованного приема, хотя его ждал юрист, у которого время расписано по часам.
И поэтому главный офис ВТБ нужно продавать :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:27

На заметно оскудевшем на информацию, даже в сравнении с другими банками в состоянии ликвидации, сайте банка ВТБ появилось объявление (обновленное) о регистрации заявлений с кредиторскими требованиями:
http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument

Однако срок там остался прежним, то есть до 21 января 2019 года, и поэтому оно касается тех, кто может быть по суду добился акцептирования своих требований.
Для тех, кто уже подал требования и был признан кредитором, актуальной является лишь форма заявления об обновленных реквизитах банковского счета для удовлетворения кредиторских требований.
Однако предупреждаю, что, по моему мнению, в форме, которую предлагает ликвидатор ВТБ, есть ошибка, поскольку в реквизитах в международном формате IBAN код МФО отдельно не указывается, поскольку он уже включен в "рахунок отримувача в формате IBAN".
Поэтому к заявлению с обновленными реквизитами лучше прикладывать еще и справку своего банка, где они указаны уже в международном формате IBAN.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:42

  Igneus написав:На заметно оскудевшем на информацию, даже в сравнении с другими банками в состоянии ликвидации, сайте банка ВТБ появилось объявление (обновленное) о регистрации заявлений с кредиторскими требованиями:
http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument

Однако срок там остался прежним, то есть до 21 января 2019 года, и поэтому оно касается тех, кто может быть по суду добился акцептирования своих требований.
Для тех, кто уже подал требования и был признан кредитором, актуальной является лишь форма заявления об обновленных реквизитах банковского счета для удовлетворения кредиторских требований.
Однако предупреждаю, что, по моему мнению, в форме, которую предлагает ликвидатор ВТБ, есть ошибка, поскольку в реквизитах в международном формате IBAN код МФО отдельно не указывается, поскольку он уже включен в "рахунок отримувача в формате IBAN".
Поэтому к заявлению с обновленными реквизитами лучше прикладывать еще и справку своего банка, где они указаны уже в международном формате IBAN.



Странно.. На горячей линии ФГВФЛ сказали, что не надо ничего подавать. Банк сам все переведет.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Странно.. На горячей линии ФГВФЛ сказали, что не надо ничего подавать. Банк сам все переведет.

Если Фонд закроет четвертую очередь до 12 января 2020 года, то поскольку НБУ продлил переходный период по реквизитам до этой даты, исходя из этого Фонд может быть и считает, что не нужно ничего подавать.

Но поскольку из-за ФК "Конкорд Факторинг" (отдельное мерси господину Мазепе) 65 млн.грн. по лоту № GL16N012252 могут "подвиснуть", вряд ли Фонд успеет до 12 января 2020 года с закрытием четвертой очереди.
А на "горячей линии Фонда" студент на подработке может все что угодно сказать.
Я помню, как мне поясняли про Фонд, как юридическое лицо публичного права. Когда же я решил ради интереса углубить дискуссию по этому вопросу, то понял, что студент "поплыл", так как у него есть только шпаргалка, от которой ему трудно отклониться.
Наконец, на ветке Ощадбанка недавно закончилась дискуссия, как плательщик судебного сбора через его интернет-банк оплатил судебный сбор по реквизитам в международном формате IBAN, но платеж не прошел. Похоже, что причиной было то, что в международном формате нет отдельного кода МФО, поскольку он уже включен в номер счета, и у Ощадбанка возникла проблема с таким переводом.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:вряд ли Фонд успеет до 12 января 2020 года с закрытием четвертой очереди.

Ви хотіли сказати с отритієм...мабуть?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:вряд ли Фонд успеет до 12 января 2020 года с закрытием четвертой очереди.

Ви хотіли сказати с отритієм...мабуть?

Після укладення договору про продаж "Магеллану" за 245,9 млн.грн. виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.
Igneus
 
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