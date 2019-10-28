откуда такой оптимизм?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:07
откуда такой оптимизм?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:02
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:51
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00
Я перевірив у словнику вживання слова "має". У ньому зазначено, що у перекладі на російську мову слово "має" означає: должен (в предположении). То есть, на украинском языке я выразился в том смысле, что выплаты должны начаться в ноябре (в значении предположения).
Однак, не обійшлося й без оптимізму, бо, крім принципу законності, до ЦПК України нещодавно запозичено з міжнародного права принцип пропорційності.
Одже, за змістом принципу законності позиція Фонду, який за законом попереду вкладників 200+ у чергах, є прийнятною.
Однак за змістом принципу пропорційності, коли Фонд, як державний орган, отримує задоволення від продажу активів ВТБ, тоді як державне підприємство "Донецька залізниця" має борг перед ВТБ майже на аналогічну суму, неминуча поразка в суді.
Фонду про це нагадано і він це розуміє, адже відповідає категоріями, які не мають жодного правового значення і лише викликають посмішку. Відтак, в інтересах Фонду і Держави в цілому розпочати виплати для четвертої черги у листопаді, бо третя черга вже закрита та є достатньо коштів для виплати четвертій черзі.
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