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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1703170417051706

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:07

  Igneus написав:виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.

откуда такой оптимизм?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.


В банке сказали, что начало декабря ориентировочно.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00

  Тракторист написав:
  Igneus написав:виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.

откуда такой оптимизм?

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.

  rsq написав:В банке сказали, что начало декабря ориентировочно.

Я перевірив у словнику вживання слова "має". У ньому зазначено, що у перекладі на російську мову слово "має" означає: должен (в предположении). То есть, на украинском языке я выразился в том смысле, что выплаты должны начаться в ноябре (в значении предположения).
Однак, не обійшлося й без оптимізму, бо, крім принципу законності, до ЦПК України нещодавно запозичено з міжнародного права принцип пропорційності.
Одже, за змістом принципу законності позиція Фонду, який за законом попереду вкладників 200+ у чергах, є прийнятною.
Однак за змістом принципу пропорційності, коли Фонд, як державний орган, отримує задоволення від продажу активів ВТБ, тоді як державне підприємство "Донецька залізниця" має борг перед ВТБ майже на аналогічну суму, неминуча поразка в суді.
Фонду про це нагадано і він це розуміє, адже відповідає категоріями, які не мають жодного правового значення і лише викликають посмішку. Відтак, в інтересах Фонду і Держави в цілому розпочати виплати для четвертої черги у листопаді, бо третя черга вже закрита та є достатньо коштів для виплати четвертій черзі.
Igneus
 
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