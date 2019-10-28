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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1703170417051706

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:07

  Igneus написав:виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.

откуда такой оптимизм?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.


В банке сказали, что начало декабря ориентировочно.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00

  Тракторист написав:
  Igneus написав:виплати для кредиторів четвертої черги мають розпочатися у листопаді 2019 року.

откуда такой оптимизм?

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:мають розпочатися у листопаді 2019 року.

сумніваюсь.

  rsq написав:В банке сказали, что начало декабря ориентировочно.

Я перевірив у словнику вживання слова "має". У ньому зазначено, що у перекладі на російську мову слово "має" означає: должен (в предположении). То есть, на украинском языке я выразился в том смысле, что выплаты должны начаться в ноябре (в значении предположения).
Однак, не обійшлося й без оптимізму, бо, крім принципу законності, до ЦПК України нещодавно запозичено з міжнародного права принцип пропорційності.
Одже, за змістом принципу законності позиція Фонду, який за законом попереду вкладників 200+ у чергах, є прийнятною.
Однак за змістом принципу пропорційності, коли Фонд, як державний орган, отримує задоволення від продажу активів ВТБ, тоді як державне підприємство "Донецька залізниця" має борг перед ВТБ майже на аналогічну суму, неминуча поразка в суді.
Фонду про це нагадано і він це розуміє, адже відповідає категоріями, які не мають жодного правового значення і лише викликають посмішку. Відтак, в інтересах Фонду і Держави в цілому розпочати виплати для четвертої черги у листопаді, бо третя черга вже закрита та є достатньо коштів для виплати четвертій черзі.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:23

Igneus, а 4 чергу можуть закрити без 933 млн захопленої супостатом пу Донецької залізниці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, а 4 чергу можуть закрити без 933 млн захопленої супостатом пу Донецької залізниці?

Так, можуть, але принцип верховенства права, Квесторе, вимагає повного виконання судового рішення і повернення ВТБ 933,5 млн.грн. При цьому, у мотивувальній частині рішення українського суду не встановлено жодних фактів, що хтось захопив Донецьку залізницю.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:44

Интересные факты, которые связаны с захватом в Днепре квартир и нежилых помещений на 105 млн.грн., которые принадлежат ВТБ, и возможным увольнением ликвидатора ВТБ Шевченко О.В.:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81811457

"...13 грудня 2018 року державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Гладковим Ю.В. здійснено незаконну перереєстрацію 46 об`єктів права власності АТ «ВТБ БАНК», розташованих у будинку АДРЕСА_1 , на громадянина України ОСОБА_2 , на підставі підробленого «Додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2016 у цивільній справі № 202/9477/14-ц».

14 січня 2019 року Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_1 спрямовано до Міністерства юстиції України скаргу № 100/1-2 на рішення державного реєстратора Гладкова Ю.В. щодо скасування прав власності банку на об`єкти нерухомості та подальшу реєстрацію прав власності на третіх осіб (вхідний № 1009-33-19 від 14.01.2019 Міністерства юстиції України). Скарга перебуває на розгляді в Міністерстві юстиції України, рішення на даний час не прийнято.

13 лютого 2019 року на адресу АТ «ВТБ БАНК» з Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшли документи: копія ухвали від 06 лютого 2019 року у справі № 160/1092/19 про відкриття провадження в адміністративній справі за позовом АТ «ВТБ БАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ Банк» Шевченка О.В. до державного реєстратора Гладкова Ю.В. про визнання протиправним та скасування рішення; судова повістка про виклик у судове засідання на 12.03.2019; позовна заява АТ «ВТБ Банк» з додатками до неї.

Згідно показів представника АТ «ВТБ Банк» - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_1 , вказану позовну заяву до державного реєстратора Гладкова Ю.В ., він не підписував та до суду не направляв, відбиток печатки у ній не відповідає відбитку печатки банку.

Вище наведене, дає підстави вважати, що невстановлені службові особи Міністерства юстиції України, які мали доступ доскарги АТ «ВТБ БАНК» № 100/1-2, склали та подали позовну заяву від імені АТ «ВТБ БАНК» до державного реєстратора Гладкова Ю.В., тобто вчинили службове підроблення. Позовна заява, яку подано до Дніпропетровського окружного адміністративного суду невстановленими особами, по структурі та змісту дублює скаргу АТ «ВТБ БАНК» № 100/1-2 від 14 січня 2019 року, скеровану в Міністерство юстиції України."
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:що хтось захопив Донецьку залізницю

Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме,
що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:що хтось захопив Донецьку залізницю

Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме,
що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.

Не можна, Квесторе :D
Нововиявлені обставини - це обставини, які вже існували на дату розгляду і вирішення справи, але не були відомі сторонам і суду.
Так, рішення Господарського суду Донецької області було ухвалено 04 жовтня 2018 року, а Вам коли стало відомо, що хтось захопив залізницю? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:09

Igneus Невстановлені особи Минюсту зробили службову підробку, печатка не відповідає печатці ВТБ. В чем виноват в данном случае Шевченко и какая его вигода?
саша
 
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