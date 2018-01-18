Igneus написав:що хтось захопив Донецьку залізницю
Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме, що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.
Не можна, Квесторе Нововиявлені обставини - це обставини, які вже існували на дату розгляду і вирішення справи, але не були відомі сторонам і суду. Так, рішення Господарського суду Донецької області було ухвалено 04 жовтня 2018 року, а Вам коли стало відомо, що хтось захопив залізницю?
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Квесторе_поверніться написав:Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме, що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.
Не можна, Квесторе Нововиявлені обставини - це обставини, які вже існували на дату розгляду і вирішення справи, але не були відомі сторонам і суду. Так, рішення Господарського суду Донецької області було ухвалено 04 жовтня 2018 року, а Вам коли стало відомо, що хтось захопив залізницю?