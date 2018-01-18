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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1704170517061707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:20

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:що хтось захопив Донецьку залізницю

Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме,
що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.

Не можна, Квесторе :D
Нововиявлені обставини - це обставини, які вже існували на дату розгляду і вирішення справи, але не були відомі сторонам і суду.
Так, рішення Господарського суду Донецької області було ухвалено 04 жовтня 2018 року, а Вам коли стало відомо, що хтось захопив залізницю? :wink:

18 січня року 2018
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Підказка для Фонду - подати скаргу до Суду по нововиявлених обставинах а саме,
що супостат окупував Донецьку залізницю. Верховна Рада визначила ж окремі райони Луганської і Донецької області окупованими супостатом.

Не можна, Квесторе :D
Нововиявлені обставини - це обставини, які вже існували на дату розгляду і вирішення справи, але не були відомі сторонам і суду.
Так, рішення Господарського суду Донецької області було ухвалено 04 жовтня 2018 року, а Вам коли стало відомо, що хтось захопив залізницю? :wink:

18 січня року 2018
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19

Ну ось, бачите, не є ця обставина нововиявленою, адже всі знали про неї ще до судового розгляду :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:37

  саша написав:Igneus Невстановлені особи Минюсту зробили службову підробку, печатка не відповідає печатці ВТБ. В чем виноват в данном случае Шевченко и какая его вигода?

Не могу пока понять, в чем его вина или выгода, но в решении Фонда по нему звучит грозное слово - ОТСТРАНИТЬ, а не просто - ЗАМЕНИТЬ:
http://vtb.ua/site.nsf/0/3732ed39ef0cc2 ... %D0%9E.pdf
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