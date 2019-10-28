Дистанційно перевірити перебування в чергах кредиторів не можна. Треба особисто звертатися з паспортом до банку за цією інформацією у будь-який день, крім суботи і неділі.
"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
Працівник банку надає безкоштовно лише усну інформацію про перебування кредитора в черзі із розміром суми.
При цьому письмова довідка про перебування кредитора в черзі із розміром суми є платною - 300 гривень: