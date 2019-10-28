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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rustaman написав:Тоді ще таке питання, а як перевірити (бажано дистанційно), чи є в списках кредиторів 4ї черги чи нема, і яка сума до відшкодування буде?

Дистанційно перевірити перебування в чергах кредиторів не можна. Треба особисто звертатися з паспортом до банку за цією інформацією у будь-який день, крім суботи і неділі.

"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html

Працівник банку надає безкоштовно лише усну інформацію про перебування кредитора в черзі із розміром суми.
При цьому письмова довідка про перебування кредитора в черзі із розміром суми є платною - 300 гривень:
http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?

p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43

  rsq написав:Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?

p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

Ого, что-то Вы не подготовились к столь знаменательному событию :wink:
А по-сути, все зависит не только от банка, но и от вида карточного продукта в этом банке.
Могу, например, сослаться на свой пакет Ultra в Альфа-банке, но предупреждаю, что я не его сотрудник и не занимаюсь рекламой этого банка, а всего лишь его клиент:

Сокращенный тариф пакета Ultra: https://alfabank.ua/storage/files/tarri ... k-2019.pdf

Полный тариф пакета Ultra: https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf

Короче, зачисление средств на карту в этом пакете из других банков не тарифицируется (бесплатно).

Снятие средств с карты в этом пакете через кассу Альфа-банка два раза в месяц без ограничения суммы и без комиссии, а комиссия, начиная с третьего снятия в месяц.
Но, в ссылочке еще указано, что не тарифицируется снятие также средств от ФГВФЛ, которое происходит путем обращения к сотруднику отделения банка, то есть без использования ПОС-терминала в кассе банка :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

Маловато будет, или, как в "Операции Ы...", это несерьезно :evil:

Сумма акцептированных требований по очереди № 4: 643 671 641,26 грн.
Только за "Магеллан", когда требования Фонда по очереди № 3 были закрыты, ВТБ получил 245 899 899 грн..
Таким образом, поступление от "Магеллана", которое идет только в пользу очереди № 4, составляет 38,2% от суммы требований очереди № 4.
Короче, если будет меньше 40%, то пойду знакомиться с госпожой Стрюковой И.А., если, конечно, и ее не снимут с должности к этому времени :) .
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:02

  rsq написав:В каком банке за зачисление не берут комиссию?

у меня из таких осталась только Альфа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:50

  Тракторист написав:
  rsq написав:В каком банке за зачисление не берут комиссию?

у меня из таких осталась только Альфа...
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sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...приват, на универсальную, затем короткое депо, и снятие
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