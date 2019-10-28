rustaman написав:Тоді ще таке питання, а як перевірити (бажано дистанційно), чи є в списках кредиторів 4ї черги чи нема, і яка сума до відшкодування буде?
Дистанційно перевірити перебування в чергах кредиторів не можна. Треба особисто звертатися з паспортом до банку за цією інформацією у будь-який день, крім суботи і неділі.
"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці. 7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно." http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html
Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?
p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
rsq написав:Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?
p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
Ого, что-то Вы не подготовились к столь знаменательному событию А по-сути, все зависит не только от банка, но и от вида карточного продукта в этом банке. Могу, например, сослаться на свой пакет Ultra в Альфа-банке, но предупреждаю, что я не его сотрудник и не занимаюсь рекламой этого банка, а всего лишь его клиент:
Короче, зачисление средств на карту в этом пакете из других банков не тарифицируется (бесплатно).
Снятие средств с карты в этом пакете через кассу Альфа-банка два раза в месяц без ограничения суммы и без комиссии, а комиссия, начиная с третьего снятия в месяц. Но, в ссылочке еще указано, что не тарифицируется снятие также средств от ФГВФЛ, которое происходит путем обращения к сотруднику отделения банка, то есть без использования ПОС-терминала в кассе банка
rsq написав:p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
Маловато будет, или, как в "Операции Ы...", это несерьезно
Сумма акцептированных требований по очереди № 4: 643 671 641,26 грн. Только за "Магеллан", когда требования Фонда по очереди № 3 были закрыты, ВТБ получил 245 899 899 грн.. Таким образом, поступление от "Магеллана", которое идет только в пользу очереди № 4, составляет 38,2% от суммы требований очереди № 4. Короче, если будет меньше 40%, то пойду знакомиться с госпожой Стрюковой И.А., если, конечно, и ее не снимут с должности к этому времени .