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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1706170717081709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rustaman написав:Тоді ще таке питання, а як перевірити (бажано дистанційно), чи є в списках кредиторів 4ї черги чи нема, і яка сума до відшкодування буде?

Дистанційно перевірити перебування в чергах кредиторів не можна. Треба особисто звертатися з паспортом до банку за цією інформацією у будь-який день, крім суботи і неділі.

"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html

Працівник банку надає безкоштовно лише усну інформацію про перебування кредитора в черзі із розміром суми.
При цьому письмова довідка про перебування кредитора в черзі із розміром суми є платною - 300 гривень:
http://www.vtb.ua/site.nsf/PageDefault. ... enDocument
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?

p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43

  rsq написав:Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?

p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

Ого, что-то Вы не подготовились к столь знаменательному событию :wink:
А по-сути, все зависит не только от банка, но и от вида карточного продукта в этом банке.
Могу, например, сослаться на свой пакет Ultra в Альфа-банке, но предупреждаю, что я не его сотрудник и не занимаюсь рекламой этого банка, а всего лишь его клиент:

Сокращенный тариф пакета Ultra: https://alfabank.ua/storage/files/tarri ... k-2019.pdf

Полный тариф пакета Ultra: https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf

Короче, зачисление средств на карту в этом пакете из других банков не тарифицируется (бесплатно).

Снятие средств с карты в этом пакете через кассу Альфа-банка два раза в месяц без ограничения суммы и без комиссии, а комиссия, начиная с третьего снятия в месяц.
Но, в ссылочке еще указано, что не тарифицируется снятие также средств от ФГВФЛ, которое происходит путем обращения к сотруднику отделения банка, то есть без использования ПОС-терминала в кассе банка :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

Маловато будет, или, как в "Операции Ы...", это несерьезно :evil:

Сумма акцептированных требований по очереди № 4: 643 671 641,26 грн.
Только за "Магеллан", когда требования Фонда по очереди № 3 были закрыты, ВТБ получил 245 899 899 грн..
Таким образом, поступление от "Магеллана", которое идет только в пользу очереди № 4, составляет 38,2% от суммы требований очереди № 4.
Короче, если будет меньше 40%, то пойду знакомиться с госпожой Стрюковой И.А., если, конечно, и ее не снимут с должности к этому времени :) .
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:02

  rsq написав:В каком банке за зачисление не берут комиссию?

у меня из таких осталась только Альфа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:50

  Тракторист написав:
  rsq написав:В каком банке за зачисление не берут комиссию?

у меня из таких осталась только Альфа...
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sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...приват, на универсальную, затем короткое депо, и снятие
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Злоумышленники хотят вывести из банка недостроенный ЖК по вул. Олеся Гончара, 17-23 в центре Киева. Балансовая стоимость объекта 120 млн. грн.

http://nashigroshi.org/2019/11/17/zabud ... atsbankom/
rsq
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:17

  rsq написав:Злоумышленники хотят вывести из банка недостроенный ЖК по вул. Олеся Гончара, 17-23 в центре Киева. Балансовая стоимость объекта 120 млн. грн.

http://nashigroshi.org/2019/11/17/zabud ... atsbankom/

Договор ипотеки заключен в 2012 году и даже, если в следующих инстанциях признают его недействительным, то откажут тогда в иске всвязи с пропуском исковой давности.
Тут дело в другом, а именно, что этот застройщик затеял строительство в охранной зоне Софийского собора, который находится по защитой ЮНЕСКО, и не желая понимать этого, ВТБ выдал в 2007 году кредит.
Кстати, может еще и Ворушилин кредит выдавал, поскольку он до 2007 года был председателем правления ВТБ.
Фонд пытался реализовать летом этот кредит на индивидуальных торгах, но он никого не заинтересовал.
Наконец, Киевсовет не продолжил застройщику договор аренды земли:
http://kievvlast.com.ua/news/kievsovet- ... irect=true
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:26

  Igneus написав:
  rsq написав:Злоумышленники хотят вывести из банка недостроенный ЖК по вул. Олеся Гончара, 17-23 в центре Киева. Балансовая стоимость объекта 120 млн. грн.

http://nashigroshi.org/2019/11/17/zabud ... atsbankom/

Договор ипотеки заключен в 2012 году и даже, если в следующих инстанциях признают его недействительным, то откажут тогда в иске всвязи с пропуском исковой давности.
Тут дело в другом, а именно, что этот застройщик затеял строительство в охранной зоне Софийского собора, который находится по защитой ЮНЕСКО, и не желая понимать этого, ВТБ выдал в 2007 году кредит.
Кстати, может еще и Ворушилин кредит выдавал, поскольку он до 2007 года был председателем правления ВТБ.
Фонд пытался реализовать летом этот кредит на индивидуальных торгах, но он никого не заинтересовал.
Наконец, Киевсовет не продолжил застройщику договор аренды земли:
http://kievvlast.com.ua/news/kievsovet- ... irect=true
сумму вымог можно узнать в телефонном режиме? Вопрос актуален,так как выплата была одна ,а счетов было 5 и их общая сумма - в разы превышает выплату от Фонда
никому не верю
sens
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