rustaman написав:Тоді ще таке питання, а як перевірити (бажано дистанційно), чи є в списках кредиторів 4ї черги чи нема, і яка сума до відшкодування буде?
Дистанційно перевірити перебування в чергах кредиторів не можна. Треба особисто звертатися з паспортом до банку за цією інформацією у будь-який день, крім суботи і неділі.
"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці. 7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно." http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html
Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?
p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
rsq написав:Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?
p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
Ого, что-то Вы не подготовились к столь знаменательному событию А по-сути, все зависит не только от банка, но и от вида карточного продукта в этом банке. Могу, например, сослаться на свой пакет Ultra в Альфа-банке, но предупреждаю, что я не его сотрудник и не занимаюсь рекламой этого банка, а всего лишь его клиент:
Короче, зачисление средств на карту в этом пакете из других банков не тарифицируется (бесплатно).
Снятие средств с карты в этом пакете через кассу Альфа-банка два раза в месяц без ограничения суммы и без комиссии, а комиссия, начиная с третьего снятия в месяц. Но, в ссылочке еще указано, что не тарифицируется снятие также средств от ФГВФЛ, которое происходит путем обращения к сотруднику отделения банка, то есть без использования ПОС-терминала в кассе банка
rsq написав:p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..
Маловато будет, или, как в "Операции Ы...", это несерьезно
Сумма акцептированных требований по очереди № 4: 643 671 641,26 грн. Только за "Магеллан", когда требования Фонда по очереди № 3 были закрыты, ВТБ получил 245 899 899 грн.. Таким образом, поступление от "Магеллана", которое идет только в пользу очереди № 4, составляет 38,2% от суммы требований очереди № 4. Короче, если будет меньше 40%, то пойду знакомиться с госпожой Стрюковой И.А., если, конечно, и ее не снимут с должности к этому времени .
Договор ипотеки заключен в 2012 году и даже, если в следующих инстанциях признают его недействительным, то откажут тогда в иске всвязи с пропуском исковой давности. Тут дело в другом, а именно, что этот застройщик затеял строительство в охранной зоне Софийского собора, который находится по защитой ЮНЕСКО, и не желая понимать этого, ВТБ выдал в 2007 году кредит. Кстати, может еще и Ворушилин кредит выдавал, поскольку он до 2007 года был председателем правления ВТБ. Фонд пытался реализовать летом этот кредит на индивидуальных торгах, но он никого не заинтересовал. Наконец, Киевсовет не продолжил застройщику договор аренды земли: http://kievvlast.com.ua/news/kievsovet- ... irect=true
Договор ипотеки заключен в 2012 году и даже, если в следующих инстанциях признают его недействительным, то откажут тогда в иске всвязи с пропуском исковой давности. Тут дело в другом, а именно, что этот застройщик затеял строительство в охранной зоне Софийского собора, который находится по защитой ЮНЕСКО, и не желая понимать этого, ВТБ выдал в 2007 году кредит. Кстати, может еще и Ворушилин кредит выдавал, поскольку он до 2007 года был председателем правления ВТБ. Фонд пытался реализовать летом этот кредит на индивидуальных торгах, но он никого не заинтересовал. Наконец, Киевсовет не продолжил застройщику договор аренды земли: http://kievvlast.com.ua/news/kievsovet- ... irect=true
сумму вымог можно узнать в телефонном режиме? Вопрос актуален,так как выплата была одна ,а счетов было 5 и их общая сумма - в разы превышает выплату от Фонда