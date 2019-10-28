Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43

rsq написав: Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?



p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит.. Сегодня для меня стало новостью, что Фонд не платит комиссию за зачисление средств на счет, который указан в кредиторских требованиях. При переводе денег с одного банка в другой есть две комиссии: за отправку и за зачисление средств. В каком банке за зачисление не берут комиссию?p.s. Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

Ого, что-то Вы не подготовились к столь знаменательному событиюА по-сути, все зависит не только от банка, но и от вида карточного продукта в этом банке.Могу, например, сослаться на свой пакет, но предупреждаю, что я не его сотрудник и не занимаюсь рекламой этого банка, а всего лишь его клиент:Сокращенный тариф пакетаПолный тариф пакетаКороче, зачисление средств на карту в этом пакете из других банков не тарифицируется (бесплатно).Снятие средств с карты в этом пакете, а комиссия, начиная с третьего снятия в месяц.Но, в ссылочке еще указано, что не тарифицируется снятие также средств