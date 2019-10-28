Попробуйте, поскольку в пункте 7 Положения речь идет о получении информации после устной идентификации в банке, но не уточнено, как именно она происходит: в случае личной явки в банк или в телефонном режиме после предоставления банку всей информации о себе: ФИО, реквизиты паспорта и кода:
"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
Хотя, если Вы киевлянин, то проще, как я, зайти в банк, и заодно, может быть, узнаете еще что-нибудь интересное о банке.