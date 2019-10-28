sens написав:сумму вымог можно узнать в телефонном режиме? Вопрос актуален,так как выплата была одна ,а счетов было 5 и их общая сумма - в разы превышает выплату от Фонда
Попробуйте, поскольку в пункте 7 Положения речь идет о получении информации после устной идентификации в банке, но не уточнено, как именно она происходит: в случае личной явки в банк или в телефонном режиме после предоставления банку всей информации о себе: ФИО, реквизиты паспорта и кода:
"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці. 7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно." http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html
Хотя, если Вы киевлянин, то проще, как я, зайти в банк, и заодно, может быть, узнаете еще что-нибудь интересное о банке.
sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
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sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
sens мабуть мав на увазі, що у грудні 2018 року була виплата гарантованого відшкодування у розмірі до 200 000 гривень.
Был перевод , но выяснить всю сумму требований не вышло ,когда зимой сначала писали письмо,затем посещал отделение Банка. В этом году привозил с новыми реквизитами,штат был менее любезен,поэтому не удивляюсь что и на гарячей линии смогут выяснить,но теперь раз ОБС вещает о предстоящих выплатах следует выяснить суммы и узнать по какому курсу. Я в своё время выплаты по ВиЕйбибанку получил в Авале когда не смог оплатить всех квитанций,и мне предложили просмотреть на моё имя ден.перевод . Вот так случайно узнал про выплату,про неё забыл вовсе
sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе
Киевской прокуратурой передано в Шевченковский районный суд города Киева обвинительный акт против директора частного предприятия и нотариуса, которые обвиняются в завладении 23 квартирами на улице Метрологической в Киеве и 2 нежилыми помещениями в Харькове, принадлежащими ВТБ. Нотариус в бегах. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua ... 0139321995
Надо бы еще разобраться в таком же стиле с делом о квартирах и нежилых помещениях в Днепре на 105 млн.грн.