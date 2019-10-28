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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:сумму вымог можно узнать в телефонном режиме? Вопрос актуален,так как выплата была одна ,а счетов было 5 и их общая сумма - в разы превышает выплату от Фонда

Попробуйте, поскольку в пункте 7 Положения речь идет о получении информации после устной идентификации в банке, но не уточнено, как именно она происходит: в случае личной явки в банк или в телефонном режиме после предоставления банку всей информации о себе: ФИО, реквизиты паспорта и кода:

"...6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.
7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html

Хотя, если Вы киевлянин, то проще, как я, зайти в банк, и заодно, может быть, узнаете еще что-нибудь интересное о банке.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:28

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?

sens мабуть мав на увазі, що у грудні 2018 року була виплата гарантованого відшкодування у розмірі до 200 000 гривень.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 05:52

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?

sens мабуть мав на увазі, що у грудні 2018 року була виплата гарантованого відшкодування у розмірі до 200 000 гривень.

Был перевод , но выяснить всю сумму требований не вышло ,когда зимой сначала писали письмо,затем посещал отделение Банка. В этом году привозил с новыми реквизитами,штат был менее любезен,поэтому не удивляюсь что и на гарячей линии смогут выяснить,но теперь раз ОБС вещает о предстоящих выплатах следует выяснить суммы и узнать по какому курсу. Я в своё время выплаты по ВиЕйбибанку получил в Авале когда не смог оплатить всех квитанций,и мне предложили просмотреть на моё имя ден.перевод . Вот так случайно узнал про выплату,про неё забыл вовсе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Банк подал в Фонд предложение сделать первую выплату в размере 35%, а там уже как Фонд решит..

буду физически в отделении , узнаю что ОБС вещает в эти дни
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:47

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?

в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном :mrgreen:
Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе :x
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:49

ВТБ инициирует уголовное дело против должностных лиц ООО "«Річковий Шлях" по статье 190 УК Украины (мошенничество), наверное, из-за Баккары:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84413377

Киевской прокуратурой передано в Шевченковский районный суд города Киева обвинительный акт против директора частного предприятия и нотариуса, которые обвиняются в завладении 23 квартирами на улице Метрологической в Киеве и 2 нежилыми помещениями в Харькове, принадлежащими ВТБ. Нотариус в бегах. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua ... 0139321995

Надо бы еще разобраться в таком же стиле с делом о квартирах и нежилых помещениях в Днепре на 105 млн.грн.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...складывается впечатление, что больше всего криминала вокруг ВТБ... :(
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:02

В отделении сегодня сказали, что выплаты начнут к новому году. На письме со сменой реквизитов штамп с номером не ставят, берут просто и все. Кто думает ехать или отправлять почтой, то лучше отправить, хоть факт отправки будет подтвержден почтой. Правда сотрудники сами звонили и просили привезти письмо с новыми реквизитами, так что о нас помнят. Сумму к выплате говорят при предоставлении удостоверения личности.
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:04

  orhidf написав:В отделении сегодня сказали, что выплаты начнут к новому году. На письме со сменой реквизитов штамп с номером не ставят, берут просто и все. Кто думает ехать или отправлять почтой, то лучше отправить, хоть факт отправки будет подтвержден почтой. Правда сотрудники сами звонили и просили привезти письмо с новыми реквизитами, так что о нас помнят. Сумму к выплате говорят при предоставлении удостоверения личности.

.....в Вашем случае сумма к выплате совпала с Вашими ожиданиями ?
abc111
 
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