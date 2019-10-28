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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 лис, 2019 22:03
abc111 примерно да, но до копеек свести будет тяжело, счетов и депозитов было много и начисления % на куски месяца скорее всего поленюсь пересчитывать, хорошо, что только доллары подвисли, остальное успели выдернуть, учитывая текущий курс, надеюсь, на банк останусь не в обиде.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:09
курс пересчета $
orhidf
на момент в.а., насколько я помню, все оставалось на карточном счету.
в четверг узнавал остаток, то, что числится у них в базе выходит по 27,89
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:09
Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018
и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019
никому не верю
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