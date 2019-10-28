abc111 примерно да, но до копеек свести будет тяжело, счетов и депозитов было много и начисления % на куски месяца скорее всего поленюсь пересчитывать, хорошо, что только доллары подвисли, остальное успели выдернуть, учитывая текущий курс, надеюсь, на банк останусь не в обиде.
sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе
Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018 и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019
саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???
Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.