abc111 примерно да, но до копеек свести будет тяжело, счетов и депозитов было много и начисления % на куски месяца скорее всего поленюсь пересчитывать, хорошо, что только доллары подвисли, остальное успели выдернуть, учитывая текущий курс, надеюсь, на банк останусь не в обиде.
sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе
Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018 и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019
саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???
Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.
саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???
Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.
Сроки ликвидации банков у нас, как правило, продлеваются. Минимум на 1 год, но в большинстве случаев на 2 года. При нынешних в среднем 30 млн.грн. квартальных расходов и отсутствующей динамике их снижения за ближайшие 2-3 года Фонд+банк успешно "проедят" 240-360 млн.грн. кредиторских средств. Если даже уменьшат расходы в 2 раза (а это ещё надо очень постараться при их нынешних аппетитах!), то всё равно на скромное существование неутомимых профессионалов уйдут 120-180 млн.грн. Таким образом ожидаемые кредиторами 250-300 млн.грн. за продажу здания ГО почти полностью будут равномерно освоены и успешно растворены сиротами-ворушилинцами, а оставшийся мизер отдадут на погашение 4-й очереди . Очень хочется ошибиться в своём невесёлом прогнозе...
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Пон 25 лис, 2019 19:00, всього редагувалось 3 разів.
саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???
Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.
Сроки ликвидации банков у нас, как правило, продлеваются. Минимум на 1 год, но в большинстве случаев на 2 года. При нынешних в среднем 30 млн.грн. квартальных расходов и отсутствующей динамике их снижения за ближайшие 2-3 года Фонд+банк успешно "проедят" 240-360 млн.грн. кредиторских средств. Если даже уменьшат расходы в 2 раза (а это ещё надо очень постараться при их нынешних аппетитах!), то всё равно это 120-180 млн.грн. Таким образом ожидаемые вкладчиками 200+ 250-300 млн.грн. за продажу здания ГО почти полностью будут равномерно и успешно освоены сиротами-ворушилинцами, а оставшийся мизер отдадут на погашение 4-й очереди . Очень хочется ошибиться в своём невесёлом прогнозе...
По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.
rsq написав:По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.
На данный момент объявленные сроки ликвидации до 18.12.2020, и уж сокращать до лета 2020 их точно никто не будет. Так что продажи здания ГО нам при самом оптимистичном раскладе ожидать ещё минимум год, увы...