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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1708170917101711>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:03

abc111 примерно да, но до копеек свести будет тяжело, счетов и депозитов было много и начисления % на куски месяца скорее всего поленюсь пересчитывать, хорошо, что только доллары подвисли, остальное успели выдернуть, учитывая текущий курс, надеюсь, на банк останусь не в обиде.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:09

курс пересчета $

orhidf
на момент в.а., насколько я помню, все оставалось на карточном счету.
в четверг узнавал остаток, то, что числится у них в базе выходит по 27,89
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:09

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?

в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном :mrgreen:
Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе :x

Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018
и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:52

sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019

Частично подействовало, хотя от ответа по сути (долг Донецкой ЖД) уклоняются.

Розпочато задоволення вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», включених до четвертої черги: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:39

  Igneus написав:
  sens написав:ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019

Частично подействовало, хотя от ответа по сути (долг Донецкой ЖД) уклоняются.

Розпочато задоволення вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», включених до четвертої черги: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
оплата это плюс,но минус в том,что действительно за почти год долг ДЖД по-прежнему не признан и нету никаких сроков
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:39

  саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???

Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:49

  rsq написав:
  саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???

Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.

Сроки ликвидации банков у нас, как правило, продлеваются. Минимум на 1 год, но в большинстве случаев на 2 года. При нынешних в среднем 30 млн.грн. квартальных расходов и отсутствующей динамике их снижения за ближайшие 2-3 года Фонд+банк успешно "проедят" 240-360 млн.грн. кредиторских средств. Если даже уменьшат расходы в 2 раза (а это ещё надо очень постараться при их нынешних аппетитах!), то всё равно на скромное существование :oops: неутомимых профессионалов уйдут 120-180 млн.грн. Таким образом ожидаемые кредиторами 250-300 млн.грн. за продажу здания ГО почти полностью будут равномерно освоены и успешно растворены сиротами-ворушилинцами, а оставшийся мизер отдадут на погашение 4-й очереди :mrgreen: .
Очень хочется ошибиться в своём невесёлом прогнозе...
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Пон 25 лис, 2019 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:56

  Doubting Thomas написав:
  rsq написав:
  саша написав:sensСпасибо за информацию. Вы не узнавали, когда будут выставлять на продажу ГО ВТБ ??? И почему ДО СИХ ПОР не выставили на продажу???

Есть стратегия реализации активов. ГО будет продано незадолго до окончания ликвидации банка, поскольку банк не будет тратиться на переезд, аренду помещений, да и в центре Киева приятнее с бандитами бороться.

Сроки ликвидации банков у нас, как правило, продлеваются. Минимум на 1 год, но в большинстве случаев на 2 года. При нынешних в среднем 30 млн.грн. квартальных расходов и отсутствующей динамике их снижения за ближайшие 2-3 года Фонд+банк успешно "проедят" 240-360 млн.грн. кредиторских средств. Если даже уменьшат расходы в 2 раза (а это ещё надо очень постараться при их нынешних аппетитах!), то всё равно это 120-180 млн.грн. Таким образом ожидаемые вкладчиками 200+ 250-300 млн.грн. за продажу здания ГО почти полностью будут равномерно и успешно освоены сиротами-ворушилинцами, а оставшийся мизер отдадут на погашение 4-й очереди :mrgreen: .
Очень хочется ошибиться в своём невесёлом прогнозе...


По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:05

  rsq написав:По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.

На данный момент объявленные сроки ликвидации до 18.12.2020, и уж сокращать до лета 2020 их точно никто не будет. Так что продажи здания ГО нам при самом оптимистичном раскладе ожидать ещё минимум год, увы...
Doubting Thomas
 
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  #<1 ... 1708170917101711>
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