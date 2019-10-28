|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:13
Doubting Thomas написав: rsq написав:
По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.
На данный момент объявленные сроки ликвидации до 18.12.2020, и уж сокращать до лета 2020 их точно никто не будет. Так что продажи здания ГО нам при самом оптимистичном раскладе ожидать ещё минимум год, увы...
Продать большинство активов - не означает сократить сроки ликвидации. А означает, что это повод сократить сотрудников и продать офис. Это я имел в виду. Еще там бумажной работы будет вагон, чтобы ликвидировать юр. лицо и продать в пулах мусорные активы. А там посмотрим, как будет на деле...
-
rsq
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:28
rsq это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.
-
саша
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:46
саша написав:rsq
это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.
В этой стране слова логика и парадокс - синонимы
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11664
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48418
|24643270
|
|
|30868
|8167127
|
|
|8246
|1495188
|
Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
|