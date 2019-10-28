RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:13

  Doubting Thomas написав:
  rsq написав:По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.

На данный момент объявленные сроки ликвидации до 18.12.2020, и уж сокращать до лета 2020 их точно никто не будет. Так что продажи здания ГО нам при самом оптимистичном раскладе ожидать ещё минимум год, увы...


Продать большинство активов - не означает сократить сроки ликвидации. А означает, что это повод сократить сотрудников и продать офис. Это я имел в виду. Еще там бумажной работы будет вагон, чтобы ликвидировать юр. лицо и продать в пулах мусорные активы. А там посмотрим, как будет на деле...
rsq
 
Повідомлень: 85
З нами з: 14.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:28

rsq это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.
саша
 
Повідомлень: 118
З нами з: 01.12.18
Подякував: 268 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:46

  саша написав:rsq это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.

В этой стране слова логика и парадокс - синонимы
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11665
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:51

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна

А коли ця виплата була?

в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном :mrgreen:
Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе :x[/quote]
Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018
и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019[/quote]


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ip6O6vp7Gw
abc111
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:04

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018


И который равняется тому самому 2788,6082
alter
 
Повідомлень: 411
З нами з: 14.05.08
Подякував: 299 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4840, 4841, 4842
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48419 24643339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 20:04
Квесторе_поверніться
Платинум Банк - БАНКРОТ 1 ... 3085, 3086, 3087
Anonymous » П'ят 31 бер, 2006 14:15
30868 8167136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 17:55
Тракторист
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8246 1495189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.